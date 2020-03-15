إحالة قهوجى للجنايات بعد ضبط "طبنجة" بحوزته أثناء القبض عليه بدار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بإحالة قهوجي إلى محكمة الجنايات لمحاكته بتهمة حيازة سلاح نارى "طبنجة"، وكانت القضية بدأت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة ورود معلومات إلى المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م" ، 32 سنة، قھوجى وسابق اتھامه فى 5 قضایا ( بلطجة ، سلاح ابیض ، مشاجرة ) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016 دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام " مشاجرة " یتردد على دائرة القسم.

ومن خلال الأكمنة بأماكن تردده، تمكن الرائد احمد مختار معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9 مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار.

وبمواجھته بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده أقر به، واعترف بحیازته للمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، والعرض على العميد محمد علام مأمور القسم الذى أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وينص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.