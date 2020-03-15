اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة قهوجى للجنايات بعد ضبط "طبنجة" بحوزته أثناء القبض عليه بدار السلام

الأحد، 15 مارس 2020 12:00 ص
إحالة قهوجى للجنايات بعد ضبط "طبنجة" بحوزته أثناء القبض عليه بدار السلام محكمة الأسرة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أمرت نيابة دار السلام، بإحالة  قهوجي إلى محكمة الجنايات  لمحاكته بتهمة حيازة سلاح نارى "طبنجة"، وكانت القضية بدأت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة ورود معلومات إلى المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادھا أن"ع.م" ، 32 سنة، قھوجى وسابق اتھامه فى 5 قضایا ( بلطجة ، سلاح ابیض ، مشاجرة ) آخرھم القضیة رقم 9995 لسنة 2016 دار السلام " بلطجة " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضیة رقم 64 لسنة 2020م دار السلام " مشاجرة " یتردد على دائرة القسم.

 ومن خلال الأكمنة بأماكن تردده، تمكن الرائد احمد مختار معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبحوزته طبنجة عیار 9 مم ماركة حلوان مطموسة الأرقام، 5 طلقات من ذات العیار.

 وبمواجھته بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده أقر به، واعترف بحیازته للمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله، والعرض على العميد محمد علام مأمور القسم الذى أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 وينص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 


دار السلام

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

تجديد حبس قهوجي

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة