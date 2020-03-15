أهالى قرية منشأة السلام يناشدون محافظ الدقهلية بحل مشكلة تراكم مياه الأمطار

الدقهلية - شريف الديب

وجه أهالي قرية منشأة السلام، التابعة لمركز منية محلة الدمنة، بمحافظة الدقهلية، استغاثة عاجله للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسبب تراكم مياه الأمطار في جميع شوارع القرية، ومحاصرتها لمنازلهم، مما تسبب في إعاقة حركة السير تماما داخل الطرق الرئيسية بالقرية، وذلك في غياب تام للمسئولين بمركز ومدينة منية محلة الدمنة التابع لها القرية، والمنوط بهم متابعة حال القرى والمراكز وتوفير سبل الدعم من آلات ومعدات لشفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع.

وقال السيد إبراهيم، أحد أهالي القرية، إن المياه الأمطار قد حاصرت منازلنا جميعا، بل وصلت أيضا للمقابر، ولا يوجد أى جرار لشفط المياه منذ بداية موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد علي مدار اليومين الماضيين، وعلى الرغم من التوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع قطاعات الدولة بمواجهة موجه الطقس السيئ، إلا أنه لم يتحرك أى موظف من المحليات أو مركز مدينة منية محلة الدمنة التابع لها القرية لإغاثتنا بالرغم من كثرة النداءات التي وجهها أهالي القرية لهم.

وتابع: "شوارع القرية الرئيسية ومدخلها الرئيسي المؤدي لبلدتين جميعها تتراكم فيها المياه حتى الآن، ونناشد محافظ الدقهلية بمحاسبة المقصرين وسرعة التدخل وإصدار تعليماته لمركز ومدينة منية محلة الدمنة لتسيير جرار لشفط مياه الأمطار من قرية منشأة السلام، وتمهيد الطرق الرئيسية للقرية حتى نستطيع الخروج من المنازل والذهاب لأعمالنا".