ميناء الإسكندرية يعطل العمل بالبصمة الإلكترونية واستبدالها بكروت توقيع للموظفين

وأضاف البيان الصادر عن الميناء، أنه جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على صحة العاملين، وعلى أن يقوم المختصين بتفعيل دفاتر توقيع الحضور والإنصراف وتحت سيطرتهم كل فى نطاق مسؤوليته .

يذكر أن وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جميع الجهات المعنية، بالبدء الفوري في شن حملات مكثفة على المراكز التعليمية وإغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station" بكافة أنحاء الإسكندرية.

يأتي هذا في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ومديرية التربية التعليم ورؤساء الأحياء.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.