اعرف كل ما يتعلق بنحت وشد الجلد بدون جراحة..من الدكتور عبد العظيم نجم

تقرير خاص

الحصول على جسم جذاب حلم كل فتاة، ومع ظهورالتقنيات الحديثه أصبح نحت الجسم وشد الجلد المترهل أمرفي غاية السهولة وبدون جراحة على الإطلاق.

الدكتورعبدالعظيم نجم، استشاري جراحات التجميل وماجستير الجراحة والتجميل، ودكتوراه في تجميل الأنف، والزمالة المصرية في التجميل، وعضو الجمعية المصرية للتجميل والإصلاح، والشهير بلقب " فنان التجميل) يوضح في التقرير التالي جميع المعلومات المتعلقة بنحت وشد الجسم بدون جراحة.

وأوضح الدكتور عبد العظيم نجم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن نحت الجسم بدون جراحة يتم من خلال جروح صغيرة للغاية لا تتعدى النصف سنتيمتروبالنسبة لنحت الخصروالبطن واسفل الظهر، عند النحت يكون الجرح مكانه في آخرعضلات السكس باك الجانبية ومن خلال جرح صغيرداخل السرة، من هذا الجرح يتم ادخال المحاليل التي تفتت الدهون ثم نقوم بشفطها بالجهازالمستخدم "الكانيولا" في النحت سواء كان الفيزر أو أي تقنية أخرى حديثة، والفكرة ليست في الوسيلة فالأهم هوجراح التجميل الذي يقوم بالنحت ومدى خبرته.



5 معلومات هامة حول شد الجسم بدون جراحة

ولفت إلي إن النحت يشد الجلد لأنه أثناء النحت يتم ترك طبقة تحت الجلد وهي المسئولة عن التغذية الدموية واللمفاوية ونترك طبقة داخلية ونأخذ ما بينهما، الألياف تشد الجلد بناءاً على ما تم إزالته وما تم تركه.

ويقدم الدكتورعبد العظيم نجم حلا مبتكرا وحديثا من خلال نحت الجسم عالي التحديد حيث يتم شد الجلد عن طريق نحت الجسم بدون إجراء جراحة الشد المعتادة التي تتطلب جرحا ليس بالقصيرفي الأماكن التي تعاني من الترهل في الجلد والأنسجة في كثيرمن الحالات خاصة بعد إجراء جراحات تكميم المعدة وتحويل المسار أوالنقص الحاد في الوزن.

وأشار إلي إن ترهل الجلد والأنسجة أربعة درجات ويتم اختيار التقنية تبعا للفحص الطبي وتحديد كمية الدهون المتطلب شفطها وأماكن شفطها حيث إن شفط الدهون يجب أن يتم بعيدا عن الأنسجة المطلوبة للتغذية الدموية والالتئام، لافتاً إن ذلك يتناسب مع الثلاث درجات الأولي في ترهل الجلد وتحتاج الدرجة الرابعة أو الدرجة الحادة من ترهل الجلد إلي جراحة الشد مثال شد البطن الذي يتم عن طريق جرح في موضع إجراء القيصرية تحت خط البكيني ويتم منه شد البطن ولا يكون ظاهرا.

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