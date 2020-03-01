صور.. "صحة أسوان" تنظم ندوة توعية عن "كورونا" للعاملين بالفنادق السياحية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، ندوة توعية للعاملين بالفنادق السياحية بمحافظة أسوان، عن مرض الكورونا المستحدث، والتعريف بسبل الوقاية من مرض الكورونا .



من جهته قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الإدارة تواصل سلسلة التوعية بـ"الكورونا" فى العديد من المؤسسات والجهات المتصلة و المتعاملة مع السائحين الأجانب تحديداً، وخاصة العاملين فى المنشآت الفندقية، وتناولت الندوة أعراض مرض الكورونا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه.

جدير بالذكر أنه تنطلق بمحافظة أسوان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، اعتباراً من يوم 1 مارس حتى نهاية شهر مارس ، وتستهدف مديرية الشئون الصحية بأسوان فحص 156411طالب في 530 مدرسة وذلك لخدمة طلبة وتلاميذ المدارس في رعاية صحتهم بصورة أفضل مع عودة العملية التعليمية.

ويشار إلى أن الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020 وذلك لتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 شهور وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية وحتى 10 سنوات في المحافظات الحدودية هى أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح.

وكانت قد اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، واستمرت الحملة خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير 2020 حتى الأربعاء 19 فبراير .

وأسفرت الحملة عن تطعيم 257044 طفلا بنسبة 101.9% من إجمالي المستهدف البالغ 252363 طفلا على مستوى محافظة أسوان، يذكر أنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة .

في السياق نفسه، تقدم الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالشكر لجميع المشاركين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لما بذلوه من أداء مشرف ومجهود كبير طوال أيام الحملة، مما يعكس تقديرهم للمسئولية ومدى تفانيهم في العمل.



ندوة توعية عن الكورونا للعاملين بالفنادق السياحية



ندوة توعية عن الكورونا للعاملين بالفنادق السياحية



ندوة توعية عن الكورونا للعاملين بالفنادق السياحية



ندوة توعية عن الكورونا للعاملين بالفنادق السياحية



ندوة توعية عن الكورونا للعاملين بالفنادق السياحية