وزير الخارجية الأردنى يلتقى وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى

وكالات

التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى برئاسة السيناتور سيريل بيلفات الذى يزور عمّان حاليًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

كان وزير الخارجية الأردني، إلتقى اليوم بنظيره المغربى ناصر بوريطة الذى يزور عمّان حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية، بالإضافة إلى بحث المستجدات فى المنطقة، خاصةً التطورات فى القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، تميز العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط المملكتين الشقيقتين والتى تتقدم نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق برعاية وتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثانى وأخيه جلالة الملك محمد السادس.

وبسحب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أكد الوزيران خلال محادثات أجرياها فى عمّان أمس أن العمل مستمر لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية بهدف ترجمة مخرجات القمة التى جمعت الملك عبدالله الثانى وأخيه الملك محمد السادس إلى واقع يلمسه المواطنون.