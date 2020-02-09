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وزير التنمية المحلية يعرض تجربة تنمية الصعيد فى المنتدى الحضرى بالإمارت

الأحد، 09 فبراير 2020 10:31 ص
وزير التنمية المحلية يعرض تجربة تنمية الصعيد فى المنتدى الحضرى بالإمارت اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد مصرى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا وعدد من قيادات الوزارة وذلك للمشاركة فى فعاليات "المنتدى الحضرى العالمى" فى دورته العاشرة والتى تستمر حتى 13 فبراير الجارى وذلك تلبية لدعوة مشتركة لكل من ميمونة شريف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وفلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى ورئيس دائـرة التخطيط العمرانى والبلديات .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه كان فى استقبال الوزير والوفد المرافق له عقب وصوله السفير شريف البديوى سفير مصر لدى الإمارات وعدد من أعضاء السفارة المصرية.

ومن المقرر أن يلقى اللواء محمود شعراوى كلمة أمام الجلسة الرئيسية التى سيشارك فيها وزراء من المنطقة العربية والشرق الاوسط وأفريقيا تحت عنوان " التنمية الحضرية المستدامة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "، كما سيشارك الوزير أيضاً فى الجلسة الحوارية الثالثة على هامش المنتدى تحت عنوان "الحداثة والعادات والثقافة الموروثة، نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة"، وفى جلسة للبنك الدولى عن المناطق التى يشارك البنك فى تنميتها فى دول المنطقة وعلى رأسها مصر.

ومن المقرر أن يعرض الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى قنا وسوهاج والذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، كما سيشارك الوزير أيضاً فى افتتاح الجناح المصرى الذى سيعقد على هامش المنتدى، والذى سيتم خلاله استعراض أهم المشروعات والملفات التى تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها فى عدد من المحافظات المصرية ومن بينها مشروع مسار العائلة المقدسة .

كما سيعقد شعراوى مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الإماراتيين من بينهم جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمستشار الثقافى لحكومة دبى لبحث تعزيز وفتح مجالات للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة خاصة فى مجالات التدريب ومحو الأمية وتبادل الخبرات فى مجالات التنمية المحلية والتعرف على تجربة الامارات فى مواجهة تحديات المدن ، بما يساهم فى تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات .

ويلتقى وزير التنمية المحلية أيضاً مع ميمونة شريف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج ، بإلاضافة الى عقد لقاءات قيادات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ورئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية، كما سيعقد اجتماعا مع وفد من البنك الدولى المشارك فى الاجتماعات الخاصة بالمنتدى لبحث اخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً مشاركة اللواء محمود شعراوى ومحافظو القاهرة والجيزة وجنوب سيناء وقنا فى الجلسة العالمية للحكومات المحلية والإقليمية والتى تنظمها منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية، كما سيشارك المحافظين أيضاً فى عدد من الجلسات على مدار أيام انعقاد المنتدى.


التنميه المحليه

تنميه الصعيد

المنتدى الحضرى العالمى

الامارات

اخبار مصر

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