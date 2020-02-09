ملك البحرين يستقبل وزيرة الإمارات للأمن الغذائى

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استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير ، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي بالإمارات، وذلك بمناسبة زيارتها للمملكة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأبناء الإماراتية "وام" نقلت وزيرة الإمارات، تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التطور والازدهار.

ورحب ملك البحرين - خلال اللقاء - بالوزيرة، وأعرب عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادة الشعبين الشقيقين، والتي تزداد قوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها، منوهاً جلالته بمستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في مختلف المجالات وبأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للبلدين وخاصة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والذي يعد مطلباً أساسياً من مطالب التنمية المستدامة.

وأشاد بالنهضة الحضارية والتنموية الرائدة التي تواصل تحقيقها دولة الإمارات في القطاعات كافة، وبإنجازاتها المحورية في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن بالغ الشكر والامتنان لملك البحرين على ما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتها للمملكة، مؤكدةً الحرص على ترسيخ التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

إلى ذلك استقبلت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي - بقصر الروضة - معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.

وأشادت قرينة ملك البحرين بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات من خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي، ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في المجالات كافة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، متمنية أن تعود هذه الشراكة بالخير والنفع على البلدين الشقيقين.



ملك البحرين ووزيره الامن الغذائى فى الامارات