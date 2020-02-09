ملك الأردن يتسلم تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019

وكالات

تسلم الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن فى قصر الحسينية اليوم الأحد، تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 - أبرز النتائج، الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الملك ضرورة المضى قدما فى البرنامج الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة، بشكل يلمس المواطن أثره، ويساهم في تحسين مستوى معيشته، لافتا إلى أهمية متابعة ومراقبة تنفيذ البرنامج، وأن تكون نتائجه بأسرع وقت ممكن، بما ينعكس على توفير فرص العمل للشباب.

بدوره، عرض رئيس الوزراء أبرز نتائج تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019، مشيرا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من الملك، تعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأنها ستطلق المزيد من الحزم التحفيزية ضمن برنامجها الاقتصادي.

وحضر تسليم التقرير، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام.

كان الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، إستقبل في قصر الحسينية اليوم الأحد، وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسى سيرجي فيرشينين، الذي نقل للملك رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، حمل الملك، نائب وزير الخارجية الروسى، تحياته إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.