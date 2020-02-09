محافظة قنا: رفع 334 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 6 مدن بالمحافظة

قنا- فريق المحافظات

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن المحافظة قامت برفع 334 طن مخلفات وتراكمات قمامة فى 6 مدن فى اطار تنفيذ مبادرة "قنا نظيفة" لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولإستعادة المظهر الحضارى والجمالى.

وأكد المحافظ أن الحملات قامت بها الوحدات المحلية لمدن قوص وأبوتشت وقنا ونجع حمادى ودشنا ونقادة برفع 334 طن مخلفات وقمامة .

ففى مدينة قوص ذكر العميد خالد فوزى رئيس المدينة انه تم رفع 80 طن مخلفات وقمامة منها 60 طن بقرية الحراجيه و 20 طن بطريق حجازة – خزام، واضاف انه تم تنظيم حملة مشتركة بين الوحدتين المحليتين لقريتىّ الكلالسة وخزان لتقليم وري الاشجار بطريق مصر - اسوان الزراعي كما تم زراعة عدد من اشجار النخيل الملوكى وتزيينها بالأنوار بطريق النصر.

وفى مدينة ابو تشت قال خالد عويس رئيس المدينة انه تم رفع 60 طن مخلفات وقمامة من مقلب القمامة الرئيسى بالمدينة ومن شوارع قرية الشيخ حسين كما يجرى استكمال دهان أعمدة الإنارة وتنفيذ استراحات للركاب بقرية جزيرة الدوم وإنارة مدخل القرية.

من جانبة ذكر أشرف انور رئيس مدينة قنا انه تم رفع 60 طن نواتج حفر خط السيب الخاص بالصرف الصحى بالطريق الغربى لقرية الشوينة وتم تمهيد الطريق امام المارة.

واوضح أحمد وزيرى رئيس مدينة نجع حمادى انه تم رفع 50 طن مخلفات بناء وتراكمات قمامة منها 30 طن بقرية الرحمانية ومنطقة السوق بقرية القصر، و20 طن بجوار العمارات الإسكان الإجتماعى بمنطقة حاجر الجبل بقرية هوّ.

وفى مدينة دشنا ذكر عبدالراضى عربى رئيس المدينة انه تم رفع 48 طن مخلفات وقمامة منها 28 طن من قريه أبو مناع بحرى و 20 طن من قرية السمطا بحرى .

فيما ذكرت المهندسة فاطمة احمد رئيس مدينة نقادة انه تم رفع 36 طن تقريبا مخلفات وقمامة من شوارع "شكرى القوتلى - الوزير – المعمل" بالإضافة الى مدخل الشيخ حسين عند ترعة اصفون وتم نقل هذه المخلفات الى المقالب العمومية.