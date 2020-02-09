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قوات الحكومة السورية تستعيد 600 كيلومتر مربع فى حملتها المستمرة بإدلب وحلب

الأحد، 09 فبراير 2020 01:15 م
قوات الحكومة السورية تستعيد 600 كيلومتر مربع فى حملتها المستمرة بإدلب وحلب الجيس السورى - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر بيان للقوات المسلحة السورية اليوم الأحد أن قوات الحكومة استعادت السيطرة على أكثر من 600 كيلومتر مربع في حملتها المستمرة على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب وريف حلب. وأضاف البيان أن قوات الحكومة السورية سيطرت على عشرات البلدات والقرى في الأيام الماضية في إطار الحملة.

وكانت قد أكدت وكالة سبوتنيك الروسية، أن وحدات الجيش السورى المتقدمة من ريف حلب الجنوبى تلاقت مع القوات العاملة على محور ريف إدلب الشرقى بعد تحرير بلدة "العيس" وتلتها الاستراتيجية، موضحة أن وحدات من الجيش السورى تابعت عملياتها العسكرية بريف حلب الجنوبي وأدلب الشرقي وتمكنت من السيطرة على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية التي تشرف ناريا على مقطع كبير من أوتستراد (حلب حماة) الدولي.

وأضافت الوكالة الروسية، أن وحدات من الجيش السورى تقدمت من مواقعها في بلدات برنة وزيتان بمحاذاة الطريق الدولي (حلب- دمشق) وسيطرت على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية، لتلتقي بذلك مع قوات الجيش السوري المتقدمة من بلدات "نابص" و"رسم صهريج" شمال مدينة "سراقب" بعد أن أحكمت قبضتها على سلسلة من القرى والبلدات على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب، بينها رسم العيس والشيخ أحمد وأبوكنسة وجب كاس ومريودة وتل باجر وكوسنيا.

وتابعت وكالة سبوتنيك الروسية: أفضى التقاء القوات السورية المتقدمة على الجهتين عند منطقة "العيس"، إلى إطباق الطوق الكامل على النقطة السادسة من نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.


سوريا

ادلب

حلب

الحكومة السورية

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