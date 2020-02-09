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فيديو.. أم كورية تلتقى ابنتها بعد 4 سنوات من وفاتها.. اعرف القصة

الأحد، 09 فبراير 2020 09:55 ص
فيديو.. أم كورية تلتقى ابنتها بعد 4 سنوات من وفاتها.. اعرف القصة الأم الكورية مع ابنتها
وكالات الأنباء

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ساعدت تقنية الواقع الافتراضى أم كورية تدعى جانج، على لقاء ابنتها المتوفاة منذ أربع سنوات. وحسب موقع سبق، بدت "جانج" فى الفيديو واقفة أمام شاشة خضراء ضخمة مرتدية سماعة رأس وقفازين، وهى تتحدث إلى ابنتها وتلمسها، وتحاول احتضانها.

وانخرطت الأم فى البكاء فى اللحظة التى وقفت فيها ابنتها أمامها، محاولة لمسها واحتضانها. وتوفيت الطفلة نايون عن عمر 7 سنوات بسبب مرض عضال فى 2016.

وعن تجربة الواقع الافتراضى ذكرت الأم أن ابنتها قابلتها بابتسامة، وقضت معها وقتا سعيدا للغاية.

وقضى فريق الإنتاج قضى ثمانية أشهر فى المشروع، وصمموا الحديقة الافتراضية وفقا لحديقة كانت الأم وابنتها قد زارتاها فى العالم الحقيقى.


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