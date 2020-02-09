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فوائد الشاى الأخضر أهمها التخلص من التعب والإرهاق

الأحد، 09 فبراير 2020 01:00 ص
فوائد الشاى الأخضر أهمها التخلص من التعب والإرهاق الشاى الاخضر - ارشيفية
فاطمة ياسر

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الشاى الأخضر يعد من النباتات المهمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فتناوله اليومى يساهم بشكل كبير فى حماية الجسم من الأمراض، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتى أكدت ضرورة تناوله اليومى لهذا النبات الهامة لصحة الجسم، حيث إنه يحتوى على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الشى الأخضر على صحة الإنسان، وذلك وفقا لموقع "webmed"، الطبى، ومنها: 
 
- فقدان الوزن
أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول كوبا من الشاي الأخضر علي الريق يوميا تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن الزائد، حيث أن تناوله يحفز الجهاز الهضمى، ويقلل فرص التعرض لزيادة الوزن، ويرفع معدل حرق الدهون بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول  يوميا إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد.
 
 
- خفض مستوى الكوليسترول في الدم
تناول كوبا من الشاي الأخضر يعد خيارا مثاليا إذا كنت مريض بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن عليك تناول كوبا من هذا المشروب الرائع علي الريق، حتي يحد من تعرضك لارتفاع الكولسترول في الدم.
 
- التخلص من التعب  والإرهاق 
أكدت الدراسات الطبية، أن تناول الشي الأخضر يوميا في الصباح  يساعد في تنشيط خلايا الجسم، وزيادة الطاقة والحيوية فيه، كما أنه يقلل فرص الشعور بالتعب والا رهاق، نتيجة لما يحتويه من عناصر غذائية وأهمها مضادات الأكسدة التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما أنه يحتوي علي المغنسيوم والزنك والكروم، فهذا يساهم بشكل كبير في شعورك بالطاقة والحيوية.
 
- تقوية الجهاز المناعي
أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الشاي الأخضر يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، فهو من خصائصه أنه يساهم في مضادات البكتيريا والفيروسات.
 

الشاى الاخضر

فوائد الشاى الاخضر

تناول الشاى الاخضر

صحة

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