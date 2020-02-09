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فنان اسكتلندى شهير يطالب بإنهاء الملكية البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث

الأحد، 09 فبراير 2020 03:32 م
فنان اسكتلندى شهير يطالب بإنهاء الملكية البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث براين كوكس
كتب محمد تهامى زكى

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طالب الفنان الاسكتلندى الشهير براين كوكس، بإنهاء الملكية فى بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنه لا يحمل أى بغض تجاه الملكة، معتبرا الملكية البريطانية هى امتداد للإقطاعية التى هدمت التقدم والحريات.

Brian-Cox

وقال كوكس، 74 عاما، خلال حواره المطول مع مجلة  "ES"إنه لا يحمل أى ضغينة تجاه الملكة بل بالعكس يقدر جهودها الكبيرة التى بذلتها منذ عام 1952، قائلا: "أعتقد أن الملكة امرأة مذهلة.. وما فعلته لا يصدق".

 

واعتبر كوكس، الملكية البريطانية أنها امتداد للإقطاعية التى هدمت التقدم والحريات، موضحا: "يجب أن تتوقف هذه المذبحة عندما تغادر الملكة، ستكون تلك فرصة لإنهاء هذه القبضة الإقطاعية على ثقافتنا ونظامنا".

نن
 
 
موقف براين تعرض للانتقاد من العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر ناشطون أن دوره فى السلسلة "ربما أوحى له بأفكار غير لائقة تجاه الملكة".
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ويعرض للنجم الاسكتلندى، حاليا عبر القنوات الأوروبية، مسلسل "الخلافة – Succession"، ويؤدى شخصية "لوجان روى" فى دور "قطب الإمبراطورية"، وتدور أحداثه  حول "قطب الإمبراطورية" الذى يتحارب أبناؤه عندما تحين ساعة خلافته.

Succession
Succession

وفور انتشار تصريحات الممثل الاسكتلندى، تعرض لانتقادات حادة من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشار البعض إلى أن دوره فى المسلسل أثر عليه ودفعه إلى التفكير بعيدًا عن حدود الخيال.

 

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية، وُلدت فى 21 أبريل 1926، وهى الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التى ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا، منذُ 6 فبراير عام 1952، ملكة المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، وهى رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، هى جامايكا، باربادوس، باهاماس، جرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والجرينادين، بليز، أنتيجوا باربودا، سانت كيتس ونيفيس.

 


براين كوكس

الفنان براين كوكس

الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث الثانية

بريطانيا

الملكية البريطانية

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