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صور.. مشروعات كبرى تنفذها وزارة الرى بأسوان للحفاظ على المجارى المائية

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 ص
صور.. مشروعات كبرى تنفذها وزارة الرى بأسوان للحفاظ على المجارى المائية مشروعات كبرى بأسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تتجه الدولة لتطوير منظومة الرى على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع الحشائش من الترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الرى، كما يقوم قطاع التوسع الأفقى بوزارة الموارد المائية والرى، بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة.

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وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لـ"اليوم السابع" أن الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان قامت باستئناف العمل فى تأهيل ترعة الرديسية  بمركز إدفو بأسوان، وتأتي أعمال تأهيل ترعة الرديسية ضمن حزمة من المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار خطة عاجلة للحفاظ على المجاري المائية وضبط القطاعات التصميمية بهدف ترشيد مياه الرى وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقوية وتدعيم الجسور ورفع كفاءة سريان المياه بالمجاري المائية.

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وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أنه يتم تنفيذ أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها وكذلك إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة الرئيسية وترعة دراو.

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وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، إلى أن هذه الأعمال تأتى بتوجيهات المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

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وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف، أنه تم تفقد الأعمال الجارية  لتأهيل ترعة وادى الصعايدة والمقرر إنهاء جميع أعمال المشروع الذي يهدف إلى تحسين حالة الري بكامل زمام هندسة وادى الصعايدة الذي يبلغ 30 ألف فدان يأتى ذلك من خلال توسيع الترعة الرئيسية وانشاء قناطر الحجز وافمام الترع و أعمال الإحلال والتبطين والتدبيش للقطاعات التأهيل وكذلك تم تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وادي الرديسية بهندسة ادفو شرق.

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ومن جهته وجه المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، بضرورة سرعة حسم الشكاوى المشروعة فى إطار أحكام القانون ونظام إدارة منظومة الموارد المائية والري بمحافظة أسوان .

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في نفس السياق يطالب حمدى سيد من الأهالى بتوفير مياه الرى علي مدار العام وإنشاء محطات رى ميكانيكية حديثة وناشد بضرورة مواجهة إلقاء القمامة والمخلفات فى مجرى الترع لأنها تتسبب فى تلوثها فضلاً، عن الروائح الكريهة والتأثيرعلى منسوب مياه الرى.

 

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