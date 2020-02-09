سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء السودان يلتقى المستشارة الألمانية فى برلين الجمعة المقبل

الأحد، 09 فبراير 2020 02:56 م
رئيس وزراء السودان يلتقى المستشارة الألمانية فى برلين الجمعة المقبل عبد الله حمدوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك سيلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل فى برلين.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيناقشان التطورات السياسية والوضع الاقتصادى فى السودان، كما سيستعرض حمدوك مع ميركل جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا بحث الدور الألمانى المتوقع على خلفية زيارتى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس ووزير التعاون الاقتصادى والتنموى جيرد مولر إلى السودان.

وقد أكدت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن  الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أكدا على العمل معا لتأسيس نظام ديمقراطي في السودان.

وأشارت إلى أن البرهان وحمدوك أكدا على استمرار الشراكة بين الجيش وقوى التغيير لخدمة السودان.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، أكد التزام الحكومة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق السودان وإصلاح أوضاع الإدارة الأهلية بولايات الشرق وتذليل العقبات التى تواجهها لتؤدى دورها على الوجه المطلوب.

وأطلع البرهان، لدى لقائه وفد الادارات الأهلية بشرق السودان، على بنود الاتفاق الذى توصلت له الإدارات بشأن معالجة قضايا الشرق ومفاوضات جوبا، الذى رعاه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

 


الألمانية انجيلا ميركل

رئيس وزراء السودانى

المستشارة الألمانية

عبد الله حمدوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يطلب من ولاية الأمم المتحدة لإنشاء عملية لدعم السلام

الأحد، 09 فبراير 2020 02:03 م

مفوضية الاتحاد الأفريقى تطالب الولايات المتحدة بإزالة السودان من قوائم الإرهاب

الأحد، 09 فبراير 2020 11:52 ص

السودان يعلن تحديد حصص من الوقود لكل مركبة للقضاء على الزحام أمام المحطات

الأحد، 09 فبراير 2020 02:16 ص

عجز فى تلبية الطلب المتزايد على الكمامات بعد انتشار كورونا.. تكلفة الكمامة الطبية 28 قرش.. الإمارات طلبت من مصانع القاهرة 145 مليون كمامة لتقديمها للصين ..والسودان يطلب مليونى كمامة وجنوب إفريقيا تدخل على الخط

السبت، 08 فبراير 2020 07:30 م

ادارات أهلية وقيادات مجتمعية من شرق السودان تعلن مساندتها لمفاوضات جوبا

السبت، 08 فبراير 2020 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

س و ج.. هل يفكر الأهلي فى ضم أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

مقاطعة صينية تعرض 142 دولارا لكل مصاب بارتفاع حرارة يسلم نفسه للمستشفى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

أخبار مصر اليوم .. انطلاق قمة الاتحاد الأفريقى برئاسة السيسى

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

السيسى يدعو لقمة بالقاهرة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

سوبر كورة.. إبراهيم نور الدين يتهم 4 لاعبين ببيراميدز بمحاولة الاعتداء عليه

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

"سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

هيئة الاستعلامات: 10 قمم عالمية بـ4 قارات دافع فيها الرئيس عن حق أفريقيا فى السلام والتنمية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: السيسى قام بعمل عظيم خلال رئاسته للاتحاد

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

كريم حسن شحاتة: مستمر فى عملى بقناة الزمالك ولم يخطرنى أحد برحيلى

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

ليلة كبار أوروبا.. عودة ريال مدريد وبرشلونة لسباق الدورى الإسبانى بعد صدمة الكأس.. ديربى مثير بين الإنتر وميلان.. وشكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش.. قمة ألمانية بين البايرن ولايبزيج.. ومانشستر سيتى يستضيف وست هام

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

شاهد فى دقيقة.. كشف حساب مواجهات الزمالك والإسماعيلى قبل الصدام رقم 106

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

الإدارية العليا تفصل مدرسا بالإسكندرية تحرش بـ120 تلميذة بالسادس الابتدائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة