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دراسة تأسيسية للشارة الخشبية فى تعليم مكة المكرمة

الأحد، 09 فبراير 2020 05:52 م
دراسة تأسيسية للشارة الخشبية فى تعليم مكة المكرمة طلبة مدارس فى السعودية
وكالات

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بدأت فى الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم, فعاليات الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية، التى يُنظمها النشاط الكشفى بالإدارة فى مركز التدريب الكشفى بالعزيزية، بمشاركة 32 دارساً من مختلف مدارس ومفوضيات الإدارة الكشفية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفى بالإدارة زياد محمد قدير، أن الدراسة تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين لمساعدتهم في قيادة الوحدات الكشفية، مبيناً أن محتوى الدراسة يتضمن جانبين نظرى وعملي، حيث يتوقع في نهاية الدراسة أن يكون كل دارس قادرا على أن يصف دور مساعد قائد الوحدة الكشفية ويحدد احتياجاته ويشكل الوحدة الكشفية ويشرح التنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية وينفذ المنهج الكشفى ويطبق الطريقة الكشفية ويخطط لوحدته الكشفية.  

كانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي - لجنة الوعي الفكري -، نظمت المسابقة الوزارية في عامها الثالث والأربعون "مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم".

وإستهدف المسابقة الطلاب والطالبات والموظفين والموظفات، كما أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة التدريب التربوى والابتعاث منذ بداية الفصل الدراسى الأول لهذا العام " خطة فعاليات التطوير المهني " لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة، حيث تم نشرها إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للتدريب.


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