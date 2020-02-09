حبس صاحب مطبعة وعامل زورا كارنيهات الصحفيين وعاملين بالتلفزيون

كتب سليم على

قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس صاحب مطبعة وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى لاستكمال التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادھا قیام " ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه وترویجھا على عملائه مقابل مبالغ مالیة، وتم إجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.

وعلى الفور تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاته، 27 كارنیة منسوب صدورھم ( للنقابة العامة للصحافیین، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون " وجمیعھم مزورین، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.

وبمواجھة المتھم الأول بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامھ باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثانى بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة بمواجھة المتھم الثانى بما جاء بأقوال الأول أیدھا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.