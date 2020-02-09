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تعليم الشرقية تبدأ تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

الأحد، 09 فبراير 2020 09:47 ص
تعليم الشرقية تبدأ تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ، اليوم الأحد ، تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، وذلك لمدة 15 يوما .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تيسيرا على أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة، تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم فى الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .

ويدون الطالب بياناته كاملة " الاسم - المدرسة - رقم الجلوس - مواد التظلم "، وفق النموذج المرفق، ويتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ويسمح للطالب وولى أمره فقط بالإطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

كان انتظم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسه على مستوى محافظة الشرقية فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثانى ، وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسيه ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهويه الجيدة للحد من الأمراض المعديه مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحه الاعلانات المدرسيه للحفاظ على الصحة العامة الطلاب .

و كان هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب والمعلمين والعاملين بالتعليم ، ببداية النصف الثانى من العام الدراسى الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا الطلاب فى جميع مراحل التعليم المختلفة والحصول على الدرجات النهائية فى المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى .


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