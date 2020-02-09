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بورصة دبى تغلق بالمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط سهمى إعمار وآرابتك

الأحد، 09 فبراير 2020 01:55 م
بورصة دبى تغلق بالمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط سهمى إعمار وآرابتك بورصه دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 17.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2752.41 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 150.7 مليون سهم محققة ما قيمته 110.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2044 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.66%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.81%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 9.20%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.30%، فيما تصدر سهم مجموعة جى اف اتش المالية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.1 مليون ورقة بقيمة 37.5 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك الشارقة، عن تعيين شركة الرمز كابيتال، كموفر سيولة بعد موافقة سوق أبو ظبى للأوراق المالي، وستقوم شركة الرمز بالتداول على السهم بشكل مستقل عن بنك الشارقة ضمن معايير محددة مسبقا، ووفقا لمتطلبات الجهات التنظيمية ابتداء من فبراير 2020.
 
فيما أعلنت شركة ديار للتطوير، عن عقد الاجتماع الاول لسنة 2020، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، لمناقشة الإطلاع والموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ومناقشة وضع وهيكلة رأس المال، ومناقشة بعض الأمور الاعتياد للشركة.
 
بينما أعلن عبد الله رحمه العويس عن تقدمه باستقالته من عضوية مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة، وتم قبول الاستقالة من قبل أعضاء المجلس.

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