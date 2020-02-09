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بعد 30 عاما سيرا على الأقدام..محافظ البحر الأحمر يمنح بائع جرايد إشغال طريق

الأحد، 09 فبراير 2020 04:45 م
بعد 30 عاما سيرا على الأقدام..محافظ البحر الأحمر يمنح بائع جرايد إشغال طريق بائع الجرائد خلال لقاء اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مواقفه الإنسانية، تأكيداً لتعهده بأن المواطن البسيط يتصدر اهتماماته، حيث كلف المحافظ اللواءعاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة بسرعة بحث حالة بائع جرائد من ذوى الاحتياجات وتوفير سبيل للعيش الكريم ومصدر رزق يمكنه على مواجهة أعباء المعيشة خاصة وأنه يمارس مهنة بيع الصحف لأكثر من 30 عام سيرا على الأقدام، ويعمل قرابة الـ 18 ساعة يوميا لتوفير قوت يومة ولدية 5 بنات .

على الفور كلف رئيس مدينة الغردقة بركات القاضى مدير إدارة المتابعة بالوحدة المحلية بتوفير إشغال طريق باحد المناطق الحيوية بعد مقابلة بائع الجرائد واسمه "شاذلى"، كى يستطيع من خلاله بيع الصحف وبعض مستلزمات البقالة الخفيفة .

وأكد محافظ البحر الأحمر أن خدمة المواطنين تتصدر أولوياته، وأنه يتابع شكاوى المواطنين بنفسه، ويعمل على حلها وفقاً للأجراءات القانونية، وتوفير مكان اشغال لبائع الصحف، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يولى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة إهتماماً كبيراً.

وكان وجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، رئيس مدينة الغردقة باستبدال مطبات طريق النصر المتهالكة بمطبات صناعية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك حرصاً من المحافظ على سلامة الأهالى، بعدما تكررت العديد من الحوادث بهذا الشارع نتيجة سيارات النقل، وحمولاتها الكبيرة التى تسببت فى تحطيم المطبات القديمة العادية، الأمر الذى يجعل العديد من قائدى السيارات الملاكى يسير بسرعة جنونية وسط الأماكن السكنية لعدم وجود مطبات

وبدوره كلف رئيس مدينة الغردقة اليوم السبت، قسم المشروعات بالبدء فى تنفيذ الأعمال والانتهاء منها سريعاً، وبدأت الوحدة المحلية فى عمل المطبات الصناعية الجديدة بطريق النصر بأماكن مختلفة على طول الطريق، وذلك لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها ليتمكن المشاه من عبور الطريق فى أمان.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه وجه بذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتلبية لمطلب العديد من الأهالى على مواقع التواصل الاجتماعى بعمل مطبات صناعية بطريق النصر، حيث يعد من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة و الاكثر ازدحاماً، ووقع به العديد من الحوادث بسبب سرعة السيارات الزائدة.


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