القوي العاملة بالبحر الأحمر تتلقى طلبات التوظيف لـ147 فرصة عمل بالفنادق

وكان قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 25 فرصة عمل بإحدى الفنادق على مهن فرد أمن، ومشرف غرف، مضيف، وشيف إيطالى ويونانى، وصيني، وعامل تجهيز وتحضير، وكابتن"، على أن يكون المتقدم من حاملى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، والسن من 20 إلى 26 سنة ، بأجور مجزية، فضلا عن 12%، وسكن ووجبات، ومواصلات وتأمين صحى واجتماعى.

وأضاف الوزير أن هناك 16 فرصة عمل بفندق آخر على مهن تجهيز وتحضير، وسكن وزراعة ومغسلة، بمؤهل متوسط وبدون، والسن من 20 إلى 35 سنة، 16 فرصة عمل فى إحدى الفنادق، على مهن مراقب إيرادات، ومراجع ليلى، وعامل تجهيز وتحضير، وهاوس مان، ومضفين، ومشرف أدوار، ومتلقى طلبات بالإشراف الداخلي، بمؤهل عالى متوسط، والسن من 27 إلى 35 سنة، والخبرة تتراوح ما بين سنة إلى 7 سنوات على المهن المطلوبة.

وفى نفس السياق، قال سعيد عبد الراضى مدير المديرية، إن هناك 11 فرصة عمل متوفرة فى إحدى القرى السياحية بمرسى علم، على مهن مراقب أمن ومشرف غرف وعامل كافيتريا، مشرف مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، ومساعد فنى حمام سباحة، وفنى معدات، ومساعد مضيف، جزار أول، والمؤهل ما بين متوسط وعالي، والسن من 21 إلى 30 سنة والخبر من سنة إلى 5 سنوات.

كما يوجد 11 فرصة عمل، بفندق في الغردقة على مهن موظف أمن، وعامل تجهيز وتحضير، وموظف زراعة، والمؤهل دبلوم، والسن من 22 إلى 30 سنة، و8 فرص بفندق آخر، على مهن صراف مطاعم وفنى سباك، وجناينى، ومشرف غرف، وعامل مناطق عامة ومشرف أمن، وفرد أمن مؤهل عالى ومتوسط، السن من 20 إلى 30 سنة .

وتابع عبد الراضى:"كما يوجد 7 فرص بإحدى الفنادق، على مهن طباخ أول، وموظف استقبال، ومضيف، وعامل تجهيز وتحضير بكالوريوس أو دبلوم أو أى مؤهل، السن من 18 إلى 25 سنة، و6 فرص عمل بفندق فى الغردقة، على مهن مضيف مطاعم، وعامل نظافة وكافتريا، ومنقذ، مؤهل متوسط فما فوق، والسن من 18 إلى 25 سنة.

كما يوجد 6 فرص بفندق آخر، على مهن عامل تحضير وتجهيز، وعامل إشراف داخلى، المؤهل دبلوما وما فوقه، السن من 20 إلى 25 سنة، و5 فرص عمل،ـ بفندق آخر، على مهن مشرف غرف ، وعامل تجهيز وتحضير، بمؤهل إعدادية أو بدون ومتوسط، والسن من 19 إلى 30 سن ، ونفس الفرص بإحدى الفنادق، على مهن فنى معدات مطابخ ، وتكييف وتبريد، وفرد أمن، بمؤهل متوسط ، والسن من 25 إلى 40 سنة .

كما يطلب أحد الفنادق 4 فرص عمل على مهن عامل مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، مؤهل متوسط ، والسن من 22 إلى 30 سنة، و4 فرص بفندق آخر على مهن فرد أمن، وعامل تجهيز وتحضير، السن من 20 إلى 25 سنة، و4 فرص عمل بإحدى الفنادق على مهن مدير جودة ، ومساعد الشيف العمومي، ومدير تدريب ، وبارات.

و4 فرص عمل بفندق آخر على مهن فنى أعمال مدنيه، وتبريد وتكييف، وكهربائي، وفنى معدات ، يجيد القراءة والكتابة ، والسن من 18 حتى 45 سنة ، و3 فرص بإحدى الفنادق، على مهن مشرف وردية تجهيز وتحضير، ومساعد مضيف، دبلوم صناعي، والسن من 22 ، و3 فرص بفندق آخر على مهن عامل تجهيز وتحضير، ومراقب أمن، المؤهل دبلوم ، والسن من 18 إلى 25 سنة.

وهناك 9 فرص على مهن عامل اشراف داخلى ، وعامل حديقة السن من 21 إلى 25 سنة ، ومرقب أمن مؤهل عالى السن من 18 إلى 30 سنة، وبفندق فى الجونة على مهن موظف استقبال ، ومساعد مضيف، السنة من 20 إلى 25 سنة مؤهل عالى ومتوسط، على مهن استيوارد، وأمن والسن من 20 إلى 30 سنة، وبفندق آخر على مهنة طباخ أول مؤهل متوسط السن من 20 ألى 25 سنة ، خبرة 5 سنوات ويجيد الإنجليزية.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها، مشيرًا إلى إن الطلبات تقدم من غدا الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.