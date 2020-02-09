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السيسى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى شهدت زخما على كافة المستويات

الأحد، 09 فبراير 2020 12:29 م
السيسى: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى شهدت زخما على كافة المستويات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديم التهنئة إلى آبى أحمد رئيس وزراء اثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مقدما التحية والتقدير إلى شعوب القارة الأفريقية التى ندين لها بالثقة من أجل تحميل الرؤساء والقادة للمسئولية لتحويل الواقع الأفريقى إلى مستقبل أفضل ومن أجل الوفاء بالعهد لهذه الشعوب. 

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاتحاد الأفريقى، شرفت مصر بتولى مسئولية الاتحاد الافريقى على مدار العام الماضى تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، وكان التعاون الصادق والإدارة القوية أبلغ الأثر لتحقيق ما يبلى من طموحات للقارة الأفريقية على صعيد العمل المشترك، متابعا: ولا يخفى عليكم أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات وفى مختلف المجالات، فى إطار حرص مصر على الاطلاع بمسئوليتها بكل صدق وأمانة فى المحافل الاقليمية والقارية كافة. 

 

وقال الرئيس السيسى، إن الدولة المصرية لمست عن قرب، حجم التحديات التى تواجه القارة الأفريقية، وحجم الفرص الواعدة لتحقيق التقدم والتنمية. 


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الرئيس السيسى

الاتحاد الافريقي

القمة الافريقية

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