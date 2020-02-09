السعودية.. حملة توعوية بسجون تبوك للوقاية من فيروس كورونا الجديد

وكالات

نظمت مديرية السجون بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالشؤون الصحية بالمنطقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، حملة توعوية للنزلاء حول الوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وذلك ضمن فعالياتها التوعوية لنزلاء السجون بالمنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدمت خلال الحملة جميع المعلومات عن فيروس كورونا والوسائل المتاحة والمساعدة على عدم العدوى ، شملت جميع النزلاء والنزيلات وعدد من العاملين في الشعب والأقسام الداخلية للسجون، وجرى خلال الحملة إجراء مسح لعدد كبير من النزلاء والنزيلات للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية والقيام بتطعيمهم ضد الإنفلونزا.

وأوضح مدير إدارة سجن تبوك العقيد محمد بن عبد الرحمن الأحمري أن الحملة هدفت إلى بث الثقافة الصحية اللازمة للنزلاء عن مرض" كورونا" الجديد وكيفية الوقاية منه، بما يضمن سلامتهم، حيث تطرق المشاركون في المحاضرة إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين والبعد عن الاندفاع وراء الشائعات وتداولها بصورة خاطئة وأن الوضع الصحي مطمئن .

وقدم العقيد " الأحمري" شكره لصحة تبوك على تعاونها الدائم و البنّاء مع إدارة السجن وذلك لنشر الثقافة الصحية الملائمة داخل السجن، مؤكداً على ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي وتبني الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.