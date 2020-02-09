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السجن 7 سنوات لعاملين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

الأحد، 09 فبراير 2020 04:23 م
السجن 7 سنوات لعاملين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين "محمد.ح.خ" 28 سنة عامل و"السيد.ر.ث" 25 سنة عامل بالسجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار، فى منزلهما، بدائرة مركز اخميم، وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2019 بدائرة مركز اخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهمين بالحفر داخل منزلهما للتنقيب عن الآثار، وبحوزتهما بعض الآلات والمعدات الخاصة بالحفر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين أثناء الحفر فى المنزل، وبمواجهتهما اعترفا بالتنقيب عن الآثار، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج  قد قضت اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "أبوزيد.م.أ" 35 سنة عامل ومقيم بمركز دار السلام بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل الطفل المجنى عليه "عبد الحميد.م" بأن أطلق عليه النار فى مشاجرة بينهما بمركز دار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمد عبد الحافظ ومحمد فتحى صادق بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية الى عام 2018 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

الاثار

اخميم

جنايات سوهاج

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