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الأحد، 09 فبراير 2020 02:00 ص
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التلوث والتدخين أهم أسباب التجاعيد..اعرفي ماذا يحدث للرقبة عند التقدم فى السن

الأحد، 09 فبراير 2020 02:00 ص
التلوث والتدخين أهم أسباب التجاعيد..اعرفي ماذا يحدث للرقبة عند التقدم فى السن تجاعيد الرقبة - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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مع التقدم في السن يصاب الجلد بالتجاعيد، وتظهر في الغالب على أجزاء الجسم المكشوفة مثل الوجه والعنق والذراعين، لأن الطبقة الجلدية على الأجزاء المكشوفة رقيقة نسبياً مما يجعل من السهل التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، وتظهر مظاهر التقدم في العمرعلى هذه المناطق أسرع عن باقي الجسم. 
 
يعد التعرض الطويل الأمد للتلوث وأشعة الشمس والتدخين وهم  أهم مسببات شيخوخة الجلد،  ينصب تركيزنا الأساسي على شيخوخة الجلد ، فإننا غالبًا ما نتجاهل التجاعيد الموجودة على الرقبة والتي تتحدث عن قصة الشيخوخة. تحدث موقع  Onlymyhealth إلى طبيب متخصص فى  الأمراض الجلدية والتجميل ، لإلقاء بعض الضوء على هذه المسألة.
 
 
يمكن أن تتشكل التجاعيد والخطوط الدقيقة في أي جزء من الجلد. بعضها ملحوظ في حين أن البعض لا يلاحظه أحد. 
 
والوجه والرقبة هي واحدة من أكثر أجزاء الجسم تعرضًا للتجاعيد ، خاصة حول العينين والشفتين والخدين والعنق، ومع تقدم العمر، تصبح بشرتنا هشة وتفقد مرونتها وتجعلها تبدو أكثر تجاعيدًا، مع انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية مما يجعل البشرة جافة وترهل
 
 ما الذي يسبب تجاعيد الرقبة وكيفية التخلص منها
 
بصرف النظرعن ظاهرة الشيخوخة الطبيعية، هناك بعض العوامل الأخرى التي تكثف ظهورالتجاعيد في منطقة الرقبة. الجلد حول الرقبة أرق وعرضة لأضرار أشعة الشمس وغيرها من العوامل البيئية الكارثية.
 
تؤثر أيضًا العديد من العادات السيئة في نمط الحياة سلبًا على بشرتنا مثل التدخين الذي يسرع عملية الشيخوخة عن طريق تحفيز تكوين التجاعيد وتعميق التجاعيد الموجودة.، لأن التدخين يعمل على جفاف البشرة مما يجعلها عرضة للتجاعيد. 
 
 
هذه العادات السيئة تضيق الأوعية الدموية التي تزود الجلد بالأكسجين والمواد المغذية الأخرى، كما يؤثر التدخين على محتوى فيتامين أ في الجلد، والذي يعيق عملية التخلص من الخلايا الميتة وتشكيل خلايا الجلد الجديدة.
 
 هذا يؤثر بشكل مباشر على مرونة الجلد وقدرة إنتاج الكولاجين ، مما يعيق الجلد ويسبب تشكيل تجاعيد الرقبة.
 
 بعض النصائح للتخلص من تجاعيد الرقبة
 
أثناء تنظيف وجهك، قم بتنظيف الرقبة أيضًا. فهو يساعد في إزالة الأوساخ .
تجنب استخدام الصابون ، لأنه يمكن أن يغير توازن درجة الحموضة في الجلد. 
استخدم منظف رغوة الأعشاب بدلاً من الصابون.
قم بحماية الرقبة من أشعة الشمس الضارة ، وقم دائمًا بوضع واقٍ من الشمس على الرقبة قبل الخروج.
اعمل على تقشير رقبتك مرة واحدة في الأسبوع. يزيل خلايا الجلد الميتة ويبقي البشرة جديدة.
تطبيق كريم البشرة. 
احرصي دائمًا على الحفاظ على ترطيب البشرة بحيث تكون التجاعيد أقل وضوحًا ، كما أنها تساعد على منع التجاعيد من التكوّن.
يمكن أيضًا استخدام حقن توكسين البوتولينوم والجراحة التجميلية لتقليل تجاعيد الرقبة.
استخدم كريم الرقبة ومصل الريتينول مع فيتامين سي، وهي تعمل كمضادات للأكسدة وتحمي من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية عن طريق زيادة عامل الكولاجين.

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