الأرصاد البلجيكية ترفع حالة التأهب إلى اللون الأصفر تحسبا للعاصفة "كيارا"

كتب : أحمد علوى

أصدر المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا(RMI) ، اليوم الأحد، تحذير من اللون الأصفر، وهو ما يعني الكثير من الأمطار وهبوب الرياح العاتية، في طول البلاد وعرضها، وذلك مع بداية ليلة الأحد وحتى غدا الاثنين، وإذا تم تأكيد التوقعات الحالية، فسوف يتحول الإنذار إلى البرتقالي، وفي هذه الحالة ينبغي على المواطنين إتباع نصائح السلطات حول كيفية التعامل مع العاصفة.

ويتوقع أن تضرب العاصفة "كيارا" بلجيكا اليوم الأحد، ومع الكثير من الأمطار والرياح والتي قد تصل سرعتها إلى 100 وحتى 120 كم / ساعة.

وقدم المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا بعض النصائح لحماية المواطنين أنفسهم وممتلكاتهم ( قبل وأثناء وبعد) العاصفة، وفيما يلى أهم النصائح:

* قبل العاصفة

تأكد من عدم وجود بلاط سقف أو مزاريب محطمة.

تحقق من عدم انسداد البالوعات.

قم بإدخال أي شيء قد ينفجر إلى المنزل أو قم بتثبيت (أواني الزهور وأثاث الحدائق وصناديق القمامة …).

قطع الفروع الميتة من الأشجار بالقرب من منزلك.

تأكد من أن حيواناتك الأليفة بداخل المنزل.

لا تضع أكياس القمامة في الخارج ليتم جمعها قبل صباح الاثنين.

أغلق النوافذ والأبواب بشكل جيد.

* أثناء العاصفة

البقاء بداخل المنزل إذا كنت تستطيع، ولكن إذا كان عليك الخروج:

الابتعاد عن الحدائق والغابات والأشجار.

قم بالقيادة على الطرق الرئيسية وتجنب الطرق عبر الغابات.

لا تقف بالقرب من الأشجار ولا تقود على الطرق المغمورة بالمياه.

أنر المصابيح الأمامية للسيارة.

تكييف سرعة القيادة الخاصة بك ، والحفاظ على مسافة كافية وتجنب الكبح المفاجئ وغير الضروري

* بعد العاصفة

في حالة حدوث أضرار، يمكنك التقاط أكبر عدد ممكن من الصور والاحتفاظ بالعناصر التالفة لأغراض التأمين.

أبحث عن أدلة، مثل فواتير البضائع التالفة للمساعدة في تحديد القيمة أو القيمة المتبقية.

لا تلمس الكابلات أو الأنابيب التي سقطت على الأرض ، فقد تكون خطرة.

لا تصعد على سطح المنزل لإصلاح أضرار العاصفة بنفسك ، قم بإستدعاء عمال السقف أو فرقة الإطفاء.

قطع الفروع أو الأشجار المعرضة لخطر السقوط.