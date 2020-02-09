اعرف أسباب إعادة سماع مرافعة النيابة والدفاع بمحاكمة متهمى "كتائب حلوان"

كتب ــ إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة إجراءات التحقيق وسماع مرافعة النيابة والدفاع في محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وشملت الأسباب التى جعلت المحكمة تعيد إجراءات المحاكمة، هو صدور قرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، يحمل الرقم 47 لسنة 2020، بتغير عضو الدائرة المستشار عصام أبو العلا، ليصبح تشكيل الدائرة في القضية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وهو الأمر الذى يترتب علية إعادة المرافعة فى القضية إعمالا بالمادة 167 من قانون المرافعات والتي تقضى أن القضاة الذين يحكمون في الدعوى هم الذين استمعوا للمرافعة.

ولذلك قررت المحكمة إعادة مرافعة النيابة والدفاع في الدعوى.

يذكر أن القضية كانت تنظر أمام الدائرة 15 إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى منذ أغسطس من عام 2015، وبعد حل الدائرة في أكتوبر من عام 2019 بدء نظر الدعوى أمام الدائرة الأولى إرهاب منذ 3 أشهر.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.