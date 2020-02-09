ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات العرقية فى كازاخستان إلى 10 أشخاص

رويترز

قالت السلطات فى كازاخستان، اليوم الأحد، إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بجراحهما فى اشتباكات وقعت فى 7 فبراير الجارى، فى جنوب الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى عشرة.

وأدت الواقعة التى بدأت بخلاف على حق المرور إلى شجار بين عرقيتى الكازاخ والدونجان، وهم أقلية مسلمة من أصول صينية، أعقبها نوبة غضب أثناء الليل أحرق خلاها حشد عشرات المبانى والسيارات.

وقال أليكسى كالياتشيدى، نائب وزير الداخلية، اليوم الأحد إن عشرات الاشخاص ما زالوا قيد الاعتقال فى حين تقيم الشرطة أدوارهم فى الواقعة. وتحقق الشرطة كذلك مع عدد من الأشخاص فى الدولة التى يقطنها 19 مليون نسمة للاشتباه فى استغلالهم الاشتباكات لنشر خطاب كراهية.