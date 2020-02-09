اخبار اقتصاد اليوم.. سعر الدولار ينخفض اليوم الأحد بمقدار قرشين ويسجل 15.71 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الأحد 9 – 2 – 2020 عدد من الأحداث الاقتصادية المحلية من بينها أسعار الذهب والعملات وحديد التسليح إضافة إلى اعلان وزارة المالية عن اطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء .

وزير المالية يطلق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بقياس درجة «الرضا الوظيفي»

أعلن الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية».

َوزيرة التخطيط: بدء الدراسة هذا العام فى 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة ال29 من المؤتمر العلمى السنوى للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذى عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع.

التخطيط: 27.5 استثمارات حكومية بالصحة بمعدل نمو 18.2% خلال العام المإلى الحالي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذى نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

صور.. وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير شركات "النصر للمواسير" و"المطروقات" و"ميتالكو"

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى شركات النصر لصناعة المواسير الصلب والنصر لصناعة المطروقات والمصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل إصلاح وتطوير هذه الشركات لانتشالها من عثرتها، وذلك فى إطار جولات المتابعة الميدانية للوقوف على أحوال الشركات التابعة.

رئيس البريد: تحويل مقر العتبة الرئيسى بالهيئة إلى متحف

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تعتزم تحويل مقرها الرئيسى فى العتبة إلى متحف، حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير وافتتاحه للجمهور قريبا.

أهمها ظهر العملاق.. محطات على طريق صناعة الغاز فى مصر

حققت مصر خلال السنوات الماضية طفرة هائلة فى مجال صناعة الغاز الطبيعى محليا وإقليميا وعالمية، وذلك بتحقيق عدد من اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطتها فى التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتدأول الطاقة بالمنطقة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور من موقع متميز وبنية تحتية متمثلة فى مصانع الإسالة والموانئ المتخصصة.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث حل مشكلات المستثمرين وإمكانية تعزيز ألفرص الاستثمارية بالمنيا

قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح السبت، بزيارة محافظة المنيا فى أولى زياراته للمحافظات، حيث التقى اللواء، أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعدد من المستثمرين بالمحافظة لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بحضور يحيى أبو ألفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وعدد من مسئولى بنك مصر.

الإسكان: الآنتهاء من تنفيذ 816 وحدة بـ"‪JANNA‫" للإسكان ألفآخر بمدينة العبور

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الآنتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان ألفآخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع.

مصر تستقبل المولود رقم 100 مليون الثلاثاء المقبل

رجحت مصادر، وصول عدد المصريين المسجلين رسميا فى مصر إلى 100 مليون نسمة الثلاثاء المقبل، وذلك وفقا للتقديرات اليومية لصافى معدلات المواليد والوفيات فى مصر، ومن المقرر أن يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة يوم الثلاثاء.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثالثة على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تدأول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712.508 مليار جنيه.

سعر الدولار ينخفض اليوم الأحد بمقدار قرشين ويسجل 15.71 جنيه

انخفض سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020 ، خلال التعاملات الصباحية فى بعض البنوك العاملة فى مصر انخفاضا طفيفا، حيث انخفض سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى قرشا وأحدا ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فيما انخفض أيضا سعر بنك أبو ظبى الإسلامى بمقدار قرشين ليسجل اليوم 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع،

تراجع أسعار العملات اليوم الأحد 9-2-2020 فى مصر

انخفضت أسعار العملات اليوم الأحد 9-2-2020، طبقاً لأسعار أمس السبت، ومن العملات التى انخفضت أمام الجنيه المصرى اليوم، اليورو الأوروبى، والذى سجل سعره اليوم 17.19 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بعد ان كان سعره أمس17.23 للشراء، و17.42 للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم

استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد 9 فبراير، مسجلة 688 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة التدأول على الذهب فى معظم مناطق الجمهورية

انخفاض أسعار الحديد.. 100جنيه لـ " عز".. و300 فى شركة السويس للصلب

شهدت أسعار حديد التسليح تراجعا فى الأسعار ، حيث أعلنت شركة حديد عز عن خفض فى أسعارها 100 جنيه للطن لتصبح الأسعار الجديدة 9900 جنيه للأطوال و9630 جنيهًا للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع ، كما أعلنت السويس للصلب ، فى بداية اليوم انخفاض 300 جنيه فى أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة 9450 جنيه و9350 جنيه للأطوال واللفائف على التوإلى.