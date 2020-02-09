"اتنين كفاية".. تضامن بنى سويف: 20 ألف سيدة توجهت لعيادات تنظيم الأسرة

بني سويف أيمن لطفي

أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن بينها "اتنين كفاية" للحد من ظاهرة الزيادة السكانية وخفض نسب الإنجاب إلى 2.4 ، وبذلت مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف جهودا ملحوظة وحققت نتائج مميزة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.

وقالت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ومنسقة المبادرة بالمحافظة، لـ "اليوم السابع" إن عدم التوازن بين الزيادة السكانية والخدمات المقدمة من الدولة تؤدى إلى ظهور العديد من المشاكل والتحديات التى تؤثر سلبا على معدلات التنمية وانخفاض مستوى المعيشة، لذلك أصبح من الضرورى تضافر جهود جميع القطاعات فى التصدى لمشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم مخرجات التنمية.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إلى أن مبادرة "إتنين كفايه" تأتى استكمالًا لمبادرات "تمكين المرأة ومحو الأمية وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية"، إذ أن التنمية فى أى مجتمع يعانى من الأمية لن تؤت بثمارها المرجوة، لذلك يجب تكاتف جميع الجهات والتركيز على المناطق التى تعانى من الزيادة السكانية، فى محو أمية قاطنيها، من خلال التنسيق بين مسئولى الجهاز التنفيذى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، علاوة على دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى توجيه الخطاب الدينى نحو أهمية العلم وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دور المجلس القومى للمرأة ومديريتى التربية والتعليم والصحة فى التوعية بمخاطر الزواج المبكر والحد من الزيادة السكانية.

وأوضحت إحسان أبوزيد أن مبادرة "اتنين كفاية" تنفذ على مدى عامين وتشمل تقديم مواد تدريبية وندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادة كمشروع للحد من الزيادة السكانيه بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وتابعت إحسان أبوزيد: بدأنا تنفيذ المبادرة فى يناير 2019، باستهداف السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والمجلسين القوميين للمرأة والسكان وبمشاركة 10 جمعيات، وإنطلقت المثقفات المجتمعيات فى حملات لطرق أبواب الأسر بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، كنوع من الزيارات المباشرة والتي نتج عنها إقناع حوالى 20 ألف سيدة بالذهاب مباشرة إلى عيادات تنظيم الأسرة التى استعدت بكامل طاقاتها واستقبلت السيدات وتعاملت معهن فى خطط صحية محكمة لتقليل نسب الإنجاب، فضلا عن تطوير عيادة أهلية بالمناطق المحرومة، وتحسين أوضاع الطبيبات والممرضات العاملات بالعيادات من خلال زيادة رواتبهن بحوافز مالية شهرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، كما نجحت العيادات في تقديم الخدمات الصحية للسيدات اللائى استجبن للحملة وإلتزمن بنصائح وبرامج تنظيم الأسرة.

واستطردت إحسان أبوزيد : نفذنا من خلال المبادرة ورشة عمل لتدريب المثقفات الصحيات من المتطوعات المشاركات فى حملات طرق الأبواب، كنواة أولى لنشر الفكرة وزيادة تفعيلها فى مراحل المشروع المقبلة، كما إجتمعت بمدراء الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرة عدة مرات لتقييم الأداء أثناء تنفيذ المبادرة، والتقيت بهم في مكتبي مع نهاية المرحلة الأولى بعد مرور عام من المبادرة، لمعرفة الصعوبات التي واجهت المثقفات المجتمعيات خلال عملهن الميداني وذلك لتفاديها، فضلا عن طرح ومناقشة مقترحات التطوير في المرحلة القادمة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

وأشارت ريهام سيد منسقة المبادرة بمديرية التضامن الإجتماعي، إلى أنه خلال العام الأول من مبادرة "إتنين كفاية" تم تنفيذ 480 ندوة استهدفت 48 ألف سيدة، شملت 48 ندوة بكل جمعية من خلال استهداف مائة سيدة بالندوة الواحدة، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب التى نفذتها المثقفات المتطوعات، وكذلك تحويل السيدات الراغبات فى تنظيم الأسرة إلى عيادات ومراكز تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والجمعيات الأهلية المختلفة.

وأوضحت ريهام سيد أن أهم إيجابيات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة هى استجابة الأسر لفكرة تنظيم الأسرة، وتوافر عيادات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الدينية والصحية والإجتماعية المغلوطة، خلال الزيارات وحملات طرق الأبواب والندوات التى حاضر فيها المتخصصون ورجال الدين، فضلا عن استعراض الصعوبات التى واجهت المثقفات والجمعيات للعمل على مواجهتها وتلافيها في المرحلة الثانية عام 2020.



إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف



إستقبال السيدات بعيادات تنظيم الأسرة



السيدات يتابعن ندوات التوعية



رجال الدين يشاركون في ندوات التوعية



ريهام سيد منسقة المبادرة تشارك في التوعية والاستبيان



طرق الأبواب لتوعية السيدات



طرق الأبواب للتوعية بمبادرة اتنين كفاية



مثقفة اجتماعية تتحدث مع سيدة عن مبادرة اتنين كفاية



ندوة توعية بمخاطر الزيادة السكانية