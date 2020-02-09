إيقاف 10 مهاجرين غير شرعيين بتونس

وكالات

أوقفت وحدات من الأمن التونسى، 10 مهاجرين غير شرعيين، بمحافظة المنستير وسط شرق البلاد، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أفادت وزارة الداخلية التونسية فى بيان اليوم، بأن المهاجرين أوقفوا بميناء الصيد البحرى بمدينة طبلبة بالمنستير، لافتًا النظر إلى أنه تم مصادرة المركب الذى كانوا يستقلونه، ومبلغٍ ماليى من العملة الأجنبية، وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

كانت تونس، أكدت أهمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا فى دعم البناء الديمقراطى والجهود التنموية لدول القارة الأفريقية وفى تحصين مجتمعاتها ضد كافة أشكال التطرف والتمييز.

وقال كاتب الدولة التونسى المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية باش طبجى - على هامش ترؤسه للوفد التونسى فى الدورة 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا - إن هناك ضرورة لاعتماد الدول الأفريقية مناهج دراسية مستوحاة من الواقع المحلى لمجتمعاتنا الأفريقية.