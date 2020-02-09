إنقاص الوزن يساعدك فى الوقاية من 5 أمراض.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن يساعدك فى الوقاية من الأمراض، ولا يعنى هذا فقط فقدان أكثر من 30 كيلوجراما كما تعتقد، حيث إن خسارة 5% فقط من وزن جسمك يحدث فرقًا كبيرًا، 5٪ من وزن جسمك – يعني فقط 5 كجم للشخص الذى وزنه 100 كيلوجرام، وهذا يمكن أن يحسن جميع أنواع المشاكل الصحية، وفقا لموقع avo health . أمراض يحميك منها فقدان الوزن １- تخفيف ألم المفاصل على سبيل المثال، يمكن أن يخفف إنقاص 5 كجم من وزنك الضغط على الركبتين والمفاصل السفلية الأخرى، يمكن أن تتسبب ２- الوقاية من السكري من النوع الثاني على سبيل المثال، يمكن أن يخفف إنقاص 5 كجم من وزنك الضغط على الركبتين والمفاصل السفلية الأخرى، يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة أيضًا في حدوث التهاب - عندما تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في جسمك إلى تلف الأنسجة الخاصة بك بمرور الوقت، بما في ذلك المفاصل. إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، فإن فقدان الوزن هو أحد طريقتين لمنعه أو تأخيره، بجانب ممارسة الرياضة 30 دقيقة في 5 أيام في الأسبوع.

وإذا كنت مصابًا بمرض السكر بالفعل، فقد يساعدك فقدان هذا الوزن على تناول أدوية أقل، والسيطرة على نسبة السكر في دمك، وتقليل احتمالات أن تتسبب الحالة في مشاكل صحية أخرى. ３- فقدان الوزن يحسن مستويات الكولسترول الجيدة يمكنك خفض مستوى الكولسترول الضار مع طعام صحي وأدوية، ولكن قد يكون من الصعب رفع مستويات النوع "الجيد" من الكولسترول، HDL دون ممارسة الرياضة وفقدان الدهون في الجسم.

الكولسترول الجيد، HDL هو النوع الذي يزيل الكولسترول الضار LDL من دمك، وبالتالي كلما كان لديك أكثر، كلما كان ذلك أفضل. ممارسة الرياضة وفقدان الدهون في الجسم يمكن أن يجعلك في نطاق الكولسترول الجيد HDL المثالي: أكثر من 60 ملج/ دل، ما يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب. ４- يخفض ارتفاع ضغط الدم الوزن الزائد للجسم يجعل دمك يندفع بقوة ضد جدران الشريان، هذا يجعل قلبك يعمل بجد أكبر، أيضًا يمكنك خفض الضغط بحوالي 5 نقاط إذا قمت بخفض وزنك 5 كيلو جرامات. الوزن الزائد للجسم يجعل دمك يندفع بقوة ضد جدران الشريان، هذا يجعل قلبك يعمل بجد أكبر، أيضًا يمكنك خفض الضغط بحوالي 5 نقاط إذا قمت بخفض وزنك 5 كيلو جرامات.