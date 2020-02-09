إلغاء و تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية من مطار سخيبول بأمستردام..إعرف السبب

رويترز

شهد مطار سخيبول الدولي في أمستردام، أحد أكبر مطارات أوروبا، اليوم الأحد، إلغاء أو تأجيل نحو 120 رحلة من وإلى العاصمة الهولندية مع هبوب عاصفة قوية من المحيط الأطلسي محملة برياح فاقت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.

وأصدر معهد الأرصاد الهولندى تحذيرا عصر اليوم الأحد، مع وصول العاصفة كيارا للساحل بعد أن عبرت بريطانيا خلال الليل.

وتم إلغاء كل مباريات دورى المحترفين لكرة القدم في البلاد وكذلك أغلب الفاعليات الرياضية التى تقام فى أماكن مفتوحة.

سجلت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة بعد الظهيرة مباشرة ومن المتوقع أن تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وحذرت السلطات من أن وسائل المواصلات والنقل العامة وحركة المرور على الطرق قد تشهد ارتباكا بسبب السيول وتساقط الأشجار ونصحت المواطنين بالبقاء في منازلهم.

كان مطار سخيبول بأمستردام ، شهد في سبتمبر الماضى، تأجيل أكثر من 60 رحلة جوية، بسبب إضراب موظفى الخدمات الأرضية بشركة طيران كيه.إل.إم ، واستهدف الإضراب الذى استمر ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت جرينتش، التأثير على المفاوضات الجارية بين نقابات العمال وشركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لشركة إير فرانس -كيه.إل.إم بشأن الأجور وأوضاع العمل.