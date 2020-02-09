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إحالة 17 مدرس للتحقيق عقب تغيبهم عن العمل.. وانطلاق حملة تطعيم الأطفال بسوهاج

الأحد، 09 فبراير 2020 12:56 م
إحالة 17 مدرس للتحقيق عقب تغيبهم عن العمل.. وانطلاق حملة تطعيم الأطفال بسوهاج رئيس مدينة البلينا يتفقد كشوف الحضور والإنصراف للمدرسين بالمدارس
سوهاج - عمرو خلف- محمود مقبول

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أحال أحمد البدرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، 17 من العاملين بقطاع التعليم للتحقيق معهم، لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد إنتظام العملية التعليمة مع بداية أنطلاق التيرم الثانى بمدارس المركز، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم، وقد رافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز، تم اليوم المرور على الإدارة ومستشفى البلينا المركزى، وتبين غياب 17 مدرس من العاملين بالمدارس فى أول يوم دراسى من التيرم الثانى عن العمل بدون عذر مقبول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حرصا على سلامة سير العمل، والمتابعة المستمرة للمحافظة على الانضباط وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والتاكد من سلامة الطلاب داخل مدراسة وإنتظام المدرسين داخل الفصول .

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بضرورة الإهتمام بأعمال المرور على المدارس وإستقبال النصف الثانى من الدراسة ومتابعة سير العمل بمدارس المركز والقرى التابعة.

يذكر أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا السابق عامر عوض، أحال ، 9 من العاملين بإدارة تموين البلينا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد سير العمل بالمصالح الحكومية المختلفة، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم وقد رافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز، تم اليوم المرور على الإدارة التموينية ، وتبين غياب 9 موظفين عن العمل بدون عذر مقبول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقا للوائح المنظمة للعمل فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك يوم الأحد القادم 16 فبراير وتستمر حتي الاربعاء 19 فبراير الجاري، للأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في المحافظة، وبالمجان.

 
  وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، والإدارات الصحية، وجميع الجهات المعنية بنطاق المحافظة بتقديم كافة اوجه الدعم لفرق عمل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، والإعلان عن الحملة في مختلف المدن والقرى والأحياء؛ للعمل علي تحقيق أهداف الحملة في الوصول إلي العدد المستهدف منها.
 
 ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة ستبدأ اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الأحد القادم، حيث ستقوم فرق التطعيم المتحركة في البندر والريف بتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، ومن عمارة إلى عمارة حتى الساعة 5 مساء، والفرق الثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والميادين العامة ومحطات السكة الحديدية.
 
 

 

رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس (1)
رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس

 

رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس (2)
رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس

 

رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس (3)
رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس

 

رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس (4)
رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس

 

رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس (5)
رئيس الوحدة المحلية لمدينة البلينا يتابع انتظام العاملين بالمدارس

 

 
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك يوم الأحد القادم 16 فبراير وتستمر حتي الاربعاء 19 فبراير الجاري، للأطفال من عمر يوم وحتى ٥ سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين في المحافظة، وبالمجان.
 
  وكلف محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة، والإدارات الصحية، وجميع الجهات المعنية بنطاق المحافظة بتقديم كافة اوجه الدعم لفرق عمل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، والإعلان عن الحملة في مختلف المدن والقرى والأحياء؛ للعمل علي تحقيق أهداف الحملة في الوصول إلي العدد المستهدف منها.
 
 ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة ستبدأ اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الأحد القادم، حيث ستقوم فرق التطعيم المتحركة في البندر والريف بتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، ومن عمارة إلى عمارة حتى الساعة 5 مساء، والفرق الثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والميادين العامة ومحطات السكة الحديدية.
 
 

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