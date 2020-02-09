سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض الاستجماتيزم..ونصائح للحفاظ على صحة العين

الأحد، 09 فبراير 2020 03:00 ص
أعراض الاستجماتيزم..ونصائح للحفاظ على صحة العين العين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك أمراض ومشاكل صحية عديدة تتعرض لها العين ويعتبر الاستجماتيزم واحد من أشهر المشاكل الصحية التي تتعرض له العيون وهو عبارة عن خلل في الابصارحيث يسبب رؤية ضبابية وزغللة شديدة في العين، وحسب ما ذكره موقع   allaboutvision فهناك علامات تظهرعلى المريض وتدل على إصابته بالاستجماتيزم وهى:

أعراض الاستجماتيزم

1:يعانى المريض من ضعف شديد في النظر وعدم القدرة على الرؤية بشكل صحيح.

2:الشعور بالصداع المزمن وعدم القدرة على التركيز.

3:الشعور بالتعب والارهاق الشديد في العين.

4: الدوخة والدوار في بعض الأحيان.

5:حرق والتهاب وإحمرار شديد في العين وخصوصا عند الأطفال.

6:في الغالب يعانى المريض من قصر أو طول النظر وتشويش في الرؤية.

في الغالب يكون سبب الإصابة بالإستجماتزم العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد الاسرة بالإستجماتزم فينتقل للأبناء، وقد يحدث الاستجماتيزم نتيجة قصرالنظرأوطول النظروإصابة العين بعد الجراحة.

يعتمد علاج الإستجماتزم على ارتداء النظارة الطبية أو ارتداء عدسات لاصقة، كما ينصح بالاهتمام بقياس النظر باستمرار وذلك للوقاية من ضعف النظر وتشويش الرؤية.

كما ذكر الموقع بعض النصائح للحفاظ على صحة العين عموما ومنها:

1: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والفواكه التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تساعد على تقوية النظر مثل "الفلفل الأحمر، السلمون، البيض".

2:الاهتمام بإراتداء نظارة النظر دائما مع الكشف المستمر على صحة العيون وقياس النظر.

3: ارتداء نظارة الشمس قبل الخروج من المنزل  في الصباح وذلك للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

4:تجنب التدخين، فهو من أبرز الطرق السيئة التي تؤثر على صحة العين وتزيد من خطرالإصابة بالالتهابات.

5:ينصح بعدم الجلوس أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر والموبايل لساعات طويلة ، حتى لا تتعرض لضعف النظر والالتهاب الشديد بالعين.


استجماتيزم

العين

صحة العين

التهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

تقرير برلمانى يستعرض جهود تطوير مترو الأنفاق فى 5 نقاط

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

"خارجية البرلمان": مصر استطاعت حصر التحديات التى تواجه أفريقيا

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

عميد حقوق الإسكندرية: الحكم المؤبد فى انتظار طالب كلية التجارة

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

اليوم.. استئناف دعاية المرشحين لانتخابات الداخل بـ"تكميلية الجيزة وملوى"

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

قطع المياه غدا عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

وزارتا الرى والإسكان تضعان خطة من 4 محاور لترشيد استهلاك المياه

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

الزراعة: حملة قومية تجوب قرى المحافظات لزيادة إنتاج القمح

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: 34 ألف إصابة بـ كورونا

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

اليوم السابع: السيسى يؤكد دعم مصر للتنمية الأفريقية

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

عصام الصغير : تقديم خدمة حجز تذاكر القطارات فى مكاتب البريد

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

ضبط 240 طربة حشيش فى مخزن سرى داخل سيارة ميكروباص بالمنيا

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة