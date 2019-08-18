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لو ليكى فى العدسات اللاصقة.. نصائح للتعامل معها وحماية عينك من الأمراض

الأحد، 18 أغسطس 2019 09:00 ص
لو ليكى فى العدسات اللاصقة.. نصائح للتعامل معها وحماية عينك من الأمراض عدسات لاصقة - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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العدسات اللاصقة من الطرق التى يلجأ إليها الكثيرون كبديل للنظارة الطبية، ولكنها قد تسبب مشاكل فى القرنية والتهابات فى العين، لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة.

وحسب ما ذكره موقع coopervision فهناك بعض النصائح للتعامل مع العدسات اللاصقة وهى:

العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة

1: ينصح بتعقيم العين قبل ارتداء العدسات اللاصقة ووضع قطرات معقمة للتخلص من أى شوائب فى العين.

2: غسل العدسات جيدا باستخدام محلول معقم ومخصص للعدسات.

3: ينصح باستخدام عدسات لاصقة طبية ويتم شرائها من طبيب متخصص وماركة معروفة، فهناك العديد من الأنواع التى قد تسبب ضرر على العين.

4: ينصح بغسل اليد جيدا وتعقيمها قبل ارتداء العدسات.

5: تغيير العدسات اللاصقة كل فترة وحسب ما يحدده الطبيب سواء كل 6 شهور أو كل سنة.

6: المتابعة مع طبيب العيون باستمرار للاطمئنان على صحة العين، مع وضع القطرات والأدوية التى يصفها الطبيب فى حالة الإصابة بالتهاب.

7: ينصح بارتداء العدسات اللاصقة فى الخروج فقط واستخدام النظارة الطبية فى المنزل، لأن ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة يعرضها للالتهاب ومشاكل القرنية.


عدسات لاصقة

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التهاب

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