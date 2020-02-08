وزير النفط الإيرانى: نؤيد خطة بأغلبية الأصوات لخفض إنتاج أوبك

رويترز ووكالات الأنباء

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة الطاقة الإيرانية (شانا) ، اليوم السبت ، عن وزير النفط بيجن زنجنه ، قوله إن "بلاده تؤيد تخفيضات أكبر لإنتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذا وافقت أغلبية من الأعضاء على ذلك".وقالت ثلاثة مصادر لرويترز ، إن لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+، اقترحت يوم الخميس ، خفضا إضافيا مؤقتا لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

ويبحث منتجو أوبك حاليا ما إذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس.

وكانت أسعار النفط ، ارتفعت أمس الجمعة ، بعد أن قالت روسيا إنها تساند توصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر وسط تراجع الطلب على الخام فى وقت تكافح الصين فيه تفشى الفيروس التاجي.

كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 24 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 55.17 دولار للبرميل، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الخامس على التوالى فى ظل استمرار المخاوف حيال أثر الفيروس.

وزادت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة مسجلة 51.10 دولار للبرميل، ومتجهة هى الأخرى صوب خسائر للأسبوع الخامس على التوالي.

كانت الأسعار انخفضت فى وقت سابق من الجلسة بعد أن قال محافظ البنك المركزى الصينى إن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم قد يمر بتعطيلات خلال الربع الأول من العام، فى حين أعلنت الصين عن قفزة كبيرة فى عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بين آلاف السائحين الممنوعين من مغادرة سفينة رحلات قبالة سواحلها.