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محمد بن راشد: الجنود العائدون من اليمن ساهموا فى أعمال إنسانية

السبت، 08 فبراير 2020 05:56 م
محمد بن راشد: الجنود العائدون من اليمن ساهموا فى أعمال إنسانية الشيخ محمد بن راشد
كتبت ريهام عبد الله

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى أن الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات التحالف العربى في اليمن، ساهموا في مهمة إعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة، كما ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفاد منها ملايين الأسر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم السبت:"تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا اخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى قد وجه تحية للجنود الإماراتيين المشاركين فى ما وصفها بالمهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن، مؤكدا أن الإمارات ستحتفى بهم وبمجهوداتهم غدا الأحد.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفى غدا بمشاركتهم فى المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمى وأخرى تبنى، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق فى صيانة أمن منطقتنا واستقراره".

وفى سياق آخر استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى دبي، الأربعاء الماضى، رئيس جمهورية السنغال ماكى سال والوفد المرافق.

ورحب بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى بالرئيس الضيف، متمنياً له زيارة ناجحة إلى دولة الإمارات تثمر نتائج طيبة وإيجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

وتجاذب الرئيس سال أطراف الحديث حول سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين، خاصة فى البنية التحتية والمشاريع السياحية التى سيكون لها أثر بالغ فى تقريب المسافات بين شعبى البلدين.

 

 


محمد بن راشد

تويتر

حاكم دبى

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