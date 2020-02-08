محافظ الغربية ونائبه يكرمان 5 من أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بأوائل الدورات التدريبية بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عطا لتحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم ليصبحوا قيادات مستقبلية ذو كفاءة عالية في الإدارة المحلية. وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الإنتماء للعمل والتأكيد على أن الإلتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية ، مشيراً إلى ضرورة مشاركة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في الدورات التدريبية المختلفة والتي ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين لتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من ناحيه أخرى ، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن رصد 116 منشأة صناعية غير مرخصة تحتوى على منتجات غير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر مما يعرض مستخدميها من المواطنين للخطر.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ومديرية أمن الغربية للتصدي الحازم لكافة المنشآت الغير مرخصة لما تمثله من خطورة من حيث عدم إلتزامها بالإشتراطات الصحية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن هذه المنشآت الصناعية تمثلت في "23 بمركز طنطا - 16 بمركز السنطة - 21 بمركز كفر الزيات - 15 بمركز زفتي - 16 بمركز بسيون - 19 بمركز المحلة الكبرى - 4 بمركز قطور - 2بمركز سمنود".

كما تم ضبط كميات من المنتجات الغير صالحة للإستخدام ومجهولة المصدر والتي تمثلت في " 3100 لتر مياه مفلتره - 47 طن ملح محجر - 40 طن مخللات - 22 ألف قطعة حلوى - 940 كجم طحينة - 11300 عبوة مواد غذائية - 1.5 طن مكرونة - 10 طن بويات مجهولة المصدر - 1100 كجم زيت طعام - 885 كجم جبن - 3744 عبوة مشروب سوبيا تمر هندي - 1320 كجم أسماك مدخنة - 250 كجم زيت حار - 44 طن أعلاف - 6600 لتر مواد بترولية - 10700 لتر منظفات صناعية - 570 لتر زيت سيارات"

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وفى هذا السياق أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنشآت الغير مرخصة وإستمرار المتابعة الدورية في هذا الشأن.