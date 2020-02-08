محافظ الغربية ونائبه يكرمان 5 من أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، هالة رمضان أحمد شاهين – جمال العبد عبد العاطي - وليد السكرى عبد الرحيم – كاميليا أبو المجد أبو العزم – أمل مصطفى إبراهيم لحصولهم على مراكز متقدمة خلال الدورات التدريبية في العام التدريبي 2019/2020 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية بأوائل الدورات التدريبية بمكتبه بالديوان العام بحضور الدكتور أحمد عطا لتحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم ليصبحوا قيادات مستقبلية ذو كفاءة عالية في الإدارة المحلية.
وخلال اللقاء أكد محافظ الغربية أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الإنتماء للعمل والتأكيد على أن الإلتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية ، مشيراً إلى ضرورة مشاركة العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في الدورات التدريبية المختلفة والتي ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين لتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
تكريم أوائل العاملين المتدربين بمركز تدريب التنمية المحلية
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