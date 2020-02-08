محافظ الشرقية يتابع استعدادات بدء النصف الثانى من العام الدراسى

الشرقية - إيمان مهنى

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من رمضان عبد الحميد وكيل أول ‏وزارة التربية والتعليم على استعدادات مديرية التربية والتعليم لإستقبال الفصل ‏الدراسى الثانى 2019/2020 مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لانتظام اليوم الدراسى وتحقيق أعلى الدرجات.

وجه المحافظ وكيل وزاره التربية والتعليم بمتابعة مديرى الإدارات التعليمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية للتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم ولتحقيق الانضباط فى العمل.

أصدر محافظ الشرقية تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس والتنسيق مع إدارات المرور لتحقيق السيوله المروية المطلوبة.

صرح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه تم الانتهاء من كافه الاستعدادات اللازمه لاستقبال الفصل الدراسى الثانى وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئه الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسيه ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهويه الجيده للحد من الأمراض المعدية مع نشر الاجراءات الوقائية فى لوحة الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

ومن المقرر أن ينتظم من الغد مليون و 133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 اداره تعليمية فى 3060 مدرسه على مستوى المحافظة.

فى سياق ذاته ، أعلنت مديرية التربية والتعليم، بدء تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة يوم الأحد المقبل 9 فبراير ولمدة 15 يوم .

و أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بأنه تيسيرا على أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم فى الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .