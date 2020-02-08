كليات القطاع الصحى بجامعة حلوان تعلن خطتها لمواجهة كورونا

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن إتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا مؤكدا على أهمية اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات السليمة للوقاية من كافة الأمراض مؤكدًا أن هناك جهود حثيثة من خلال مستشفيات الجامعة وكليات القطاع الصحي لتثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس.

يأتى ذلك فى إطار دور كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان فى نشر الوعى الصحي لمواجهة المخاطر والازمات وسعيها لتوفير الإرشادات والتوعية الصحية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان صادر عن الجامعة اليوم السبت ، إلى إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، في جميع الكليات والوحدات والإدارات، هذا إلى جانب نشر وتوزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم واستمرار الوقاية منه داخل الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.

وفي إطار ذلك تم عقد اجتماع المجلس التنسيقي للكليات الصحية برئاسة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب وعضوية الدكتورة ايمان حجاج عميد كلية الصيدلة و الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتور شريف رسلان المدير التنفيذي للمستشفيات وتم الاتفاق على المحاور الأساسية لعمل خطة توعوية شاملة بهدف الحد من احتمالية تواجد الفيروس أو انتشاره والالتزام بالعادات و السلوكيات الصحية لكل من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وتم التنسيق التام بين هذه الكليات بخصوص توزيع المنشورات الخاصة بالتعريف بفيروس كورونا وخطورته ووسائل الانتشار وكيفية تجنبها و سبل الوقاية في إطار سياسة الجامعة بناء على توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب على دور كلية الطب في نشر طرق الوقاية من فيروس الكورونا المستجد وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني بين الطلاب من خلال التأكيد على متابعه العادات الصحية السليمة وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون والمواد المطهرة خصوصا بعد السعال والعطس واستخدام المناديل عند السعال والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الأسطح والارضيات وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه اصابتها مع المحافظة على العادات الصحية الاخرى واخد قسط كاف من النوم.

وفي سياق متصل أكد على أنه تم التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة ومستشفي الطلبة لمتابعة الطلاب بالوحدات العلاجية بالكليات.

وأشارت الدكتوره ايمان حجاج عميد كلية الصيدلة أن هناك تضافر للجهود بين كليات القطاع الصحي بالجامعة وذلك من أجل تنظيم مجموعة من الندوات التوعوية خلال الفصل الدراسي الثاني وسيتم خلال هذه الندوات توضيح الإرشادات اللازمة لمنع انتقال العدوي وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم إرشادات للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هذا بالإضافة إلى تقديم معلومات حول المرض وكيفية انتقاله واعراض الإصابة وطرق الوقاية من المرض.

وفي سياق متصل قامت كلية التمريض برئاسة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية بتجهيز اللافتات التى تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها للوقايه من فيروس كورونا حيث أكدت سيادتها أن الوقاية خير من العلاج ورغم خطورة فيروس كورونا وصعوبة مضاعفاته فإن الوقاية منه في غاية السهولة، وتكمن في اتباع سبل النظافة الشخصية بغسيل الأيدي بصفة مستمرة وعدم لمس العين أو الأنف إلا بيدين نظيفتين، وارتداء واق للأنف وجاون وقفازات طبية بالنسبة العاملين في المجال الطبي.

كما أكدت على ضرورة تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة كما حرصت سيادتها على ضرورة التواصل مع الوحدة العلاجية بالكلية للتعامل مع أي حالة مشتبه فيها من الطلاب كما حثت طلاب الكليه على ضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للوقاية من المرض بالإضافة إلى عقد اجتماع تنسيقي مع الوكلاء و امين الكلية وذلك لعمل خطة تنفيذيه لكيفية الوقاية من الفيروس بين الطلاب وكذلك الأداريين بالكلية في الوقت الذي بدأت فيه كلية التمريض بالفعل فى خطواتها حيال ذلك من خلال عمل سلسلة حملات توعوية بالمبنى الادراى للعاملين بالجامعة تحت عنوان كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا وتستكمل باقى الحملات التوعويه فى الفصل الدراسى الثانى حيث تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس كورونا.