فيديو وصور.. بدء المسابقة الدولية الـ27 للقرآن الكريم

كتب إسماعيل رفعت

استهلت وزارة الأوقاف، منذ قليل، المسابقة الدولية للقرآن الكريم السابعة والعشرين بتلاوة القارئ لواء طارق عبد الباسط عبد الصمد نجل عملاق التلاوة عبد الباسط عبد الصمد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المسابقة إن مصر أنفقت 3 مليارات جنيه على المساجد وتراعى المنهج الراسخ حول كتاب الله لا يمكن لها إلا أن تقدم كل ما يخدم كتاب الله.



وأضاف أن الرئيس السيسى أكد أنه لا مساس بثوابت الدين بل تنزيل النص على الواقع بما يناسب العصر بعيدا عن جماعات قتلت ظلما باسم الإسلام كذبا. فيما أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، ونقيب الأشراف، أن مصر بلد الأمن والأمان وخدمة القرآن الكريم، موجها الدعوة باسمه وباسم مجلس النواب لضيوف ومحكمى ومتسابقى المسابقة الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين للحضور مجلس النواب لتكريمهم، حيث يكرمهم الرئيس ليلة القدر.

وبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، بمشاركة أسرته يتقدمهم لواء متقاعد طارق عبد الباسط، وتحت رعاية رئيس الجمهورية اليوم السبت حتى 13 فبراير الجارى، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابق من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، وصول الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمي إمام الحرم النبوي الشريف ، للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27 كما يشارك الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ، مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية ، فى تحكيم المسابقة، إضافة إلى محكمين دوليين في فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها، كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة، كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.