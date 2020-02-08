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للمشاركة بقمة الاتحاد الأفريقى..

رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسى فور وصوله أديس أبابا

السبت، 08 فبراير 2020 11:24 ص
رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسى فور وصوله أديس أبابا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ــ محمد الجالى

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استقبلت رئيسة إثيوبيا "ساهلي ورق زودي"، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدي وصوله مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقد يومي 9 و 10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نشاط الرئيس في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
 
وسوف يعقد الرئيس على هامش القمة الافريقية لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في القمة.
 
 

السيسي

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الاتحاد الافريقي

اديس ابابا

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