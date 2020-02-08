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جامعة المنصورة تُجهز قافلة طبية وبيطرية وزراعية مجانية للوادي الجديد غدا الأحد

السبت، 08 فبراير 2020 01:44 م
جامعة المنصورة تُجهز قافلة طبية وبيطرية وزراعية مجانية للوادي الجديد غدا الأحد جامعة المنصورة
فريق المحافظات

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تنظم جامعة المنصورة، صباح غد الأحد، قافلة متكاملة لدعم محافظة الوادي الجديد، في مجال الطب البشري والبيطري والزراعة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة برعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وبإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا، بواقع 13 طبيبًا بشريًا، و4 بيطريًا، و 2زراعيًا، و2 تمريض و 2 صيدلي، و 2 إداري، 3 إعلاميين وسكرتارية ومالي، و 2 سائقين.

أضاف محروس، أن القافلة الطبية تضم تخصصات العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة)، وستنفذ القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومي 9، 11 ، ومستشفى الداخلة يومي 11، 12 فبراير الجاري.

وفى سياق متصل قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد،  اليوم السبت، حصر جميع حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق تمهيدا لإجراء العمليات الجراحية المطلوبة من خلال القافلة الطبية المقرر تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسة "عملية الابتسامة" ومستشفيات جامعة أسوان في الفترة من 21 وحتي 27 فبراير الجاري.

قال الزملوط، في بيان صحفي، إنه تقرر بدء حصر الحالات من خلال التوجه لتسجيل بيانات الحالة بأقرب مستشفى أو وحدة صحية على مستوى المحافظة على إن تتحمل المحافظة تكاليف الانتقال والاقامة للحالات المرضية.

أضاف الزملوط أن المحافظة تنسق مع جميع المستشفيات الكبرى والمؤسسات الخيرية والجامعات الحكومية والخاصة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للحالات الاولى بالرعاية بالمجان وذلك فى ضوء خطة المحافظة للتخفيف عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لهم .

 

 


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