تجديد حبس النجار ذابح والدته بدسوق 15 يوما

قرر المستشار طارق الغزالي، رئيس محكمة دسوق الجزئية، تجديد حبس النجار قاتل والدته 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح والدته العجوز، على سرير نومها، وتركها غارقة في دمائها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بمركز دسوق ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد صرحت بدفن جثمان "فاطمة. م. ا. ش"، 81 عامًا، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تم تجديد حبسه اليوم 15 يوماً.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع" السيد .ع.ج"، 40 سنة، المتهم بقتل والدته العجوز عن أسباب قتله لها، أمام عبدالفتاح واصل، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والمستشار على الخدرجى رئيس النيابة، بحبس( نجار) وأنه يعاني من اضطراب نفسي، وقام بذبح والدته العجوز، "فاطمة. م. ا. ش"، 81 سنة، على سرير نومها بمسكنها بقرية شباس الملح في دسوق.

وأعترف المتهم: قتلت أمي بسكين داخل غرفة نومها، لأنها دائمة الشجار معى، وفوجئت بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يدى أثناء ذبحها بالسكين، وعندما حضر رجال المباحث إلى المنزل اعترفت لهم بكل شيء لأريح ضميري الذى يعذبني ويؤرقني، وأنا نادم على ما فعلت.

أضاف المتهم في اعترافاته، جهزت السكين لكى أذبحها لأني كنت قررت ارتكاب الجريمة، ودخلت عليها وقت صلاة الفجر، وكانت مستيقظة فوق السرير، وعندما شاهدت السكين بيدي، قولت لها "اتشهدى يا أمى عشان هادبحك، وبدأت ذبحها، وقالت لي "ليه يا ابنى كده"، ونطقت الشهادة، وقمت بذبحها من رقبتها، وعندما تأكدت من موتها، توجهت إلى سطح المنزل وخبأت السكين، ومكنش حد عرف إني قتلتها، وخرجت من المنزل، وتناولت الإفطار على عربة فول، وعندما عدت وجدت رجال المباحث، واعترفت بارتكابى الجريمة كاملة، للعقيد أحمد السكران، وأرشدت رجال المباحث عن السكين المستخدم فى الحادث، وقمت بتمثيل الجريمة فى مكان الحادث.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود أثار جرح ذبحي برقبتها.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضه رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني العلوي، وسلامة منافذ الشقة.

وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "السيد.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.

قام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة،وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.