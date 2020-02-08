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اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 ص
اليوم.. انطلاق الترم الثانى بالجامعات..وبدء تطبيق حظر النقاب بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية للعام الجامعى 2019 / 2020 ، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى الجارى، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اليوم 8 فبراير على أن يستمر لمدة 15 أسبوعا، ثم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى في شهرى مايو ويونيه وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

كانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020.

 

وأكدت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس فى الترصد الوبائى، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفورى مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة  الطلاب.

وفى نفس السياق ، من المقرر أن تبدأ جامعة القاهرة، فى تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا والخاص بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة داخل قاعات المحاضرات، على أن تكون عقوبة الممتنع عن تنفيذ الحكم المنع من التدريس بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة  الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية.

 

وقال الدكتور الخشت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.


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