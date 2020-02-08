المنظمة العربية للطيران تختتم دورة تدريبية حول "قانون الجو" بتونس

اختتمت المنظمة العربية للطيران المدنى فعاليات الدورة التدريبية التى عقدت فى تونس، خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 فبراير الجارى، حول "قانون الجو"، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية فى مجال النقل الجوى.

وتهدف الدورة التدريبية، التى عقدتها المنظمة العربية للطيران المدني، إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

وتستهدف الدورة العاملين في سلطات الطيران المدنى وشركات الطيران في الدول الأعضاء والذين يشتغلون في مجال الاتفاقيات الدولية في النقل الجوى، كذلك المستخدمين للقانون الجوى الدولى من كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف نشر الوعي القانوني وكيفية تطبيق القانون بصفة عامة.

وأشرف على الدورة التدريبية حول "قانون الجو" خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، كما قام الدكتور سلمان المصرى بإلقاء المحاضرات بالدورة، والتى حضرها مشاركين من دول ليبيا والعراق والكويت وتونس.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى، أقامت الشهر الماضى ندوة إقليمية حول موضوع "الابتكار والأمن الإلكترونى" فى مجال الطيران المدنى، حيث شارك فى هذه الندوة، التى نظمتها المنظمة على مدى ثلاثة، بشراكة مع المؤتمر الأوروبى للطيران المدنى واللجنة الأفريقية للطيران المدنى وبدعم من وزارة السياحة والنقل الجوى والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى (المديرية العامة للطيران المدنى) المملكة المغربية، نحو 30 خبيرا دوليا أداروا مختلف دورات هذا اللقاء، الذى يعتبر الأول من نوعه الذى ينظم من طرف ثلاث منظمات أساسية فى المنطقة، وكذا أكثر من 140 مشاركا يمثلون أربعين بلدا وسبع منظمات دولية و15 فاعلا صناعيا.