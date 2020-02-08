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المرصد السورى: القوات التركية تخلى مواقعها فى ريف تل أبيض شمال سوريا

السبت، 08 فبراير 2020 12:12 م
المرصد السورى: القوات التركية تخلى مواقعها فى ريف تل أبيض شمال سوريا سوريا- ارشيفيه
هند المغربي

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أفاد المرصد السوري لحقوق الأنسان أن القوات التركية أخلت مواقعها في ريف تل أبيض شمال سوريا ، فيما أكد الإعلام الرسمي السوري سيطرة قوات النظام الكاملة على مدينة سراقب وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر لها.

كانت قوات سوريا الديموقراطية، أعلنت عن وصول آلاف النازحين من مناطق متفرقة إلى مناطقهم بسبب القتال الدائر.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى، قد أعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسكان مليون شخص فى تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا، وأردف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خلال تغريدته "روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة" داعياً إياهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.
 
وأعلن المرصد السوري لحقوق الأنسان ارتفاع عدد الشاحنات العسكرية التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 430 شاحنة.
 
وفى وقت سابق ذكرت مواقع عربية أن المواجهات بين الجيش السورى والقوات التركية بدأت عندما سيطرت قوات النظام على قرية جوباس غرب سراقب، وحاولت بعدها التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الواقع شمال سراقب، فتحركت القوات التركية المتواجدة في حاجز "حميشو" وتقدمت باتجاه قرية واقعة عند هذا المفرق، لمنع قوات النظام من التقدم في المنطقة، حينها استهدفت قوات النظام المتقدمة القوات التركية، الأمر الذي أدى لمقتل 6 جنود أتراك باعتراف الأتراك وإصابة 9 آخرين، في المقابل استهدفت القوات التركية مواقع لقوات النظام.
 

تركيا

النظام السوري

سوريا

الجيش السوري

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