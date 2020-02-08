سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون يقترح رفع الميزانية لـ 705.4 مليار دولار لتعزيز الأسلحة النووية وقوة الفضاء

السبت، 08 فبراير 2020 04:49 م
البنتاجون يقترح رفع الميزانية لـ 705.4 مليار دولار لتعزيز الأسلحة النووية وقوة الفضاء البنتاجون
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) رفع الميزانية إلى 705.4 مليار دولار للسنة المالية القادمة لتعزيز التمويل لأنظمة الأسلحة النووية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات وطائرات «F-35»، بالإضافة إلى توفير المزيد من الأموال لأبحاث التكنولوجيا الناشئة وقوة الفضاء.

ويكشف مقترح الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، والذي سيتم تقديمه للكونجرس يوم الإثنين المقبل، التوجهات العسكرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول زيادة الإنفاق العسكرى، وتتضمن خطة الميزانية، التي تشكل أساساً للمناقشات مع (الكونجرس)، ميزانية انتقالية بقيمة 15.3 مليار دولار، تم تحويلها من سلاح الجو إلى قوة الفضاء الجديدة، والتي تشمل أنظمة وعمليات الأسلحة ذات الصلة بالفضاء، والدعم، وهذا يزيد عن 40 مليون دولار في هذه السنة المالية.

ووصف ترامب، مرارا التمويل العسكري المتزايد باعتباره أحد النجاحات الرئيسية التي حققها في انتخابات عام 2020، وكان آخرها في خطاب حالة الاتحاد الذي قال فيه إنه رفع الإنفاق العسكري بمقدار 2.2 تريليون دولار منذ توليه منصبه.

 

وبموجب الاقتراح الأخير ، فإن 10.3 مليار دولار من 15.3 مليار دولار لقوات الفضاء، وهي الخدمة العسكرية السادسة في الولايات المتحدة، مخصصة للبحث والتطوير واختبار وتقييم النظم، مع 2.4 مليار دولار للمشتريات و 2.6 مليار دولار للعمليات والصيانة، وفقا لنظرة عامة.

وتتضمن ميزانية الدفاع 637 مليار دولار من الإنفاق الأساسي و 69 مليار دولار إضافية للتشغيل، وزيادة البحث والتطوير للعام الثاني على التوالي، ويقترح البنتاجون طلب بحث وتطوير يزيد عن 100 مليار دولار، وسيكون مبلغ 106.5 مليار دولار بزيادة قدرها 2 مليار دولار خلال هذا العام، أكبر ميزانية للبحث والتطوير على الإطلاق، وهي تركز على الليزر وعلى تطوير التقنيات الناشئة الحاسمة.

 وسوف ينخفض ​​إنفاق المشتريات الذي يتضمن أموال لأنظمة الأسلحة الرئيسية بمقدار 6.8 مليار دولار من العام الحالي إلى 136.8 مليار دولار.

ومع ذلك ، فإن طائرة F-35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن ستعمل بشكل جيد، حيث يطلب البنتاجون 11.4 مليار دولار لشراء 79 طائرة، أي أقل من المخطط له في العام الماضي، وستطلب أيضا 12 طائرة من طراز F-15EX من شركة بوينج الجديدة التي بدأ البنتاجون شراؤها في العام الماضي كتحوط ضد التأخيرات من طراز F-35،ارتفاعا من ثمانية هذا العام.

 


أمريكا

ميزانية الدفاع الامريكية

البنتاجون

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنتاجون يخفض مشاركته فى معرض سنغافورة الجوى بسبب فيروس كورونا

السبت، 08 فبراير 2020 04:26 م

"شائعات كورونا".. سلاح روسى جديد لضرب الأمريكان.. واشنطن تتهم موسكو باستهدافها بـ"حملة تضليل" على السوشيال ميديا.. البنتاجون يبدأ رصد الحسابات الوهمية.. وتقارير: حيلة روسية للتأثير على انتخابات 2020

السبت، 08 فبراير 2020 12:30 م

البنتاجون يتعهد بتقديم الدعم لإيواء ألف شخص عادوا من بؤر انتشار كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 10:09 ص

البنتاجون يخصص قواعد عسكرية للعائدين من مناطق تفشى فيروس كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 02:08 ص

البنتاجون: واشنطن تسعى لنشر صواريخ "باتريوت" فى العراق

الخميس، 30 يناير 2020 09:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة